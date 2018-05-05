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Власти Татарстана поручили изучить эффективность работы муниципальных промплощадок
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Власти Татарстана поручили изучить эффективность работы муниципальных промплощадок 

RT на русском 39 минут назад
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить эффективность работы муниципальных промышленных площадок, сообщает «Реальное время».
«У нас сделаны достаточно большие инвестиции по созданию промышленных парков», — сказал глава региона.
По его словам, крупные объекты реализовали себя и уже самодостаточны, но проекты, реализуемые в Чистополе, Мамадыше и других муниципалитетах, развиваются недостаточно динамично.
Как отметил Минниханов, нужно проанализировать их деятельность.
«Работу с резидентами нужно поднять на качественно новый уровень», — добавил он.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
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