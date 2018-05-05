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В Турции в результате удара молнии пострадали 12 школьников
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В Турции в результате удара молнии пострадали 12 школьников 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По его данным, инцидент произошел в юго-восточной провинции Ширнак. Школьники вместе с учителем находились на пикнике, когда в дерево рядом ударила молния.
Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.
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