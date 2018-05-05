В Турции в результате удара молнии пострадали 12 школьников

По его данным, инцидент произошел в юго-восточной провинции Ширнак . Школьники вместе с учителем находились на пикнике, когда в дерево рядом ударила молния.

Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.