Фотографии из страны, в которой запрещена фотосъемка

Michal Huniewicz автор десятка уникальных снимков из Северной Кореи — страны, где власть принадлежит трудовому народу.

Как ему удалось вывезти эти фото — большая загадка. Ведь все смартфоны туристов тщательно проверяются.

Во время экскурсий туристам не разрешается выходить из автобуса, в общественных местах нет wi-fi.

Фотограф тайком нарушил закон о фотосъемке и, к счастью, сумел выехать с фотографиями из страны. Благодаря этому мы с вами можем увидеть, как сегодня живут граждане КНДР.

Michal был впечатлен тем, что увидел. Процветающий соцреализм создавал впечатление, что ты попал в прошлое. Скульптуры, здания, памятники — все это наводило на грустные мысли, а так как некоторые из них были недостроенными, создавалось впечатление небольшой разрухи. Особенно запустение ощущалось около полупустых полок магазинов.

Патриотический мурал входит в каждую экскурсионную программу.

Городской пейзаж

Мост

Множество флагов

Уборка территории

Обязательный надзор

В продуктовом магазине

Так выглядит экскурсовод

У всех бейджи

Трамвай

Рабочие

Социалистическая архитектура

По правде говоря, атмосфера на фотографиях получилась слегка угнетающей. А какие у вас остались ощущения после просмотра снимков о жизни за железным занавесом?