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Фотографии из страны, в которой запрещена фотосъемка
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Фотографии из страны, в которой запрещена фотосъемка 

Карельские вести 43 минуты назад
Michal Huniewicz автор десятка уникальных снимков из Северной Кореи — страны, где власть принадлежит трудовому народу.
Как ему удалось вывезти эти фото — большая загадка. Ведь все смартфоны туристов тщательно проверяются.
Во время экскурсий туристам не разрешается выходить из автобуса, в общественных местах нет wi-fi.
Фотограф тайком нарушил закон о фотосъемке и, к счастью, сумел выехать с фотографиями из страны. Благодаря этому мы с вами можем увидеть, как сегодня живут граждане КНДР.
Michal был впечатлен тем, что увидел. Процветающий соцреализм создавал впечатление, что ты попал в прошлое. Скульптуры, здания, памятники — все это наводило на грустные мысли, а так как некоторые из них были недостроенными, создавалось впечатление небольшой разрухи. Особенно запустение ощущалось около полупустых полок магазинов.
Патриотический мурал входит в каждую экскурсионную программу.
Городской пейзаж
Мост
Множество флагов
Уборка территории
Обязательный надзор
В продуктовом магазине
Так выглядит экскурсовод
У всех бейджи
Трамвай
Рабочие
Социалистическая архитектура
По правде говоря, атмосфера на фотографиях получилась слегка угнетающей. А какие у вас остались ощущения после просмотра снимков о жизни за железным занавесом?
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