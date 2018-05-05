Ещё
Застыла с книгой в руке: в Баку открыли памятник Рафиге Алиевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застыла с книгой в руке: в Баку открыли памятник Рафиге Алиевой 

Мир24 34 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
На Аллее почетного захоронения в Баку открыли памятник известному ученому-химику, академику, борцу за экологию Рафиге Алиевой, передает «МИР 24».
Автор почти 500 научных работ, 25 учебников и 20 патентов, она и здесь застыла с книгой в руке. В Азербайджане Рафига Алиева была единственной женщиной-академиком в области аналитической химии. Работала в университете, основала научно-исследовательскую лабораторию «Экологическая химия и охрана окружающей среды». На открытии памятника ученому собралась ее семья, члены правительства и представители общественности.
«Мы хотели добиться именно того результата, чтобы в памятнике были отражены основные черты, присущие ее внутреннему миру. Это глубокая содержательность, очень гуманистическая натура. А в лице мы хотели отразить ее глубокий, думающий взгляд», — отметила заслуженный деятель искусств, дочь Рафиги Алиевой Фахрия Халафова.
Рафига Алиева скончалась 6 мая 2017 года на 85-м году жизни.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Первый укушенный: житель Мурманска привез на себе клеща из Ленобласти Военного атташе поймали с камерой в туалете Мир, труд, май. Шествие в Нальчике собрало тысячи горожан
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь39
Скончался Марат Мусин28
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете263
Россиянам придумали новый налог389
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова72
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение