Застыла с книгой в руке: в Баку открыли памятник Рафиге Алиевой

На Аллее почетного захоронения в Баку открыли памятник известному ученому-химику, академику, борцу за экологию Рафиге Алиевой, передает «МИР 24».

Автор почти 500 научных работ, 25 учебников и 20 патентов, она и здесь застыла с книгой в руке. В Азербайджане Рафига Алиева была единственной женщиной-академиком в области аналитической химии. Работала в университете, основала научно-исследовательскую лабораторию «Экологическая химия и охрана окружающей среды». На открытии памятника ученому собралась ее семья, члены правительства и представители общественности.

«Мы хотели добиться именно того результата, чтобы в памятнике были отражены основные черты, присущие ее внутреннему миру. Это глубокая содержательность, очень гуманистическая натура. А в лице мы хотели отразить ее глубокий, думающий взгляд», — отметила заслуженный деятель искусств, дочь Рафиги Алиевой Фахрия Халафова.

Рафига Алиева скончалась 6 мая 2017 года на 85-м году жизни.

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