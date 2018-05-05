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На лимузин «Кортежа» установили бронированное стекло за 200 тысяч рублей
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На лимузин «Кортежа» установили бронированное стекло за 200 тысяч рублей 

За рулем Кубань 49 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Пуленепробиваемое стекло изготовили на предприятии «Магистраль ЛТД» в городе Гусь-Хрустальный.
Данное предприятие специализируется на выпуске бронестекол для спецтрнаспорта. Владеет им депутат парламента области Михаил Максюков.
Бронестекло изготавливается на основе силикатных материалов с использованием поликарбоната. Который не позволяет осколкам разлетаться. Стоимость продукции — от 198 000 до 223 000 рублей.
Напомним, недавно лимузин Президента попал на любительское видео. Также появилась информация, что автомобиль «Кортежа» в числе первых поедет по Крымскому мосту в день открытия.
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