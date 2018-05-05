«Красносельское. 19.3»: подробности задержания Навального 

Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированной акции в Москве в субботу, 5 мая, привезли в ОВД Красносельского района столицы. Ему вменяется статья19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщил сторонник Навального, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин.
"Красносельское. 19.3", — цитирует слова Яшина РИА Новости.
Алексей Навальный был задержан ранее в субботу на Пушкинской площади. Вместе с ним за организацию несогласованного митинга задержан его соратник Николай Ляскин.
Несанкционированная акция оппозиции проходит в центре города, на Пушкинской площади, несмотря на запрет властей Москвы. По оценке столичной полиции, на нее собрались порядка полутора тысяч человек.
Между тем в центре российской столицы в субботу проходят мероприятия фестиваля «Московская весна A Cappella». Как заверил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, выступления идут нормально, ущерба никакого нет, «все в порядке и спокойно».