Антарктида: что скрывает самый малоизученный континент планеты

Антарктида все еще остается белым пятном на картах нашего мира. Человек полетел в космос, успел забраться на самое дно океана и удобно уселся перед экраном телевизора — так и не удосужившись досконально изучить собственную планету. Здесь холодно, страшно и нет ни одного белого медведя. Путешествие сюда может стать делом всей жизни — и, поверьте, это не самый плохой план. Вот несколько интересных фактов об Антарктике которые, скорее всего, вас немало удивят.

К работе в Антарктиде не допускаются люди, не удалившие зубы мудрости и аппендицит. Чтобы не создавать лишних проблем.

Антарктика вполне может считаться пустыней. Здесь расположено самое сухое место на всей земле — Dry Valleys.

У Антарктиды есть собственный домен первого уровня. Местные сайты заканчиваются на.aq 53 млн лет назад Антарктида была такой теплой, что пальмы росли вдоль ее берегов.

Metallica отыграли концерт в Антарктиде, назвав свой тур Freeze ‘Em All. Этот финт превратил их в единственную группу, сыгравшую на каждом континенте.

В Антарктиде была своя собственная атомная станция — МакМердо. Ее построили только в 1962 году.

И здесь есть своя собственная пожарная команда!

Технически, в Антарктике собраны все часовые пояса планеты.

Белых медведей в Антарктиде нет. Отправляйтесь за ними в Арктику, ну или в Канаду

Какой материк без собственного бара! Персонал научно-исследовательской станции Вернадского может позволить себе самые холодные напитки.

Антарктида является пятым по величине континентом мира.

Средняя толщина антарктического льда составляет около 1,6 километра. Здесь собрано 70% всей пресной воды на Земле!

Трансантарктические горы Антарктиды разделяют континент на Восток и Запад. Это одна из самых длинных горных цепей в мире.

Существование Антарктиды оказалось сюрпризом. Только в 1820 году люди поняли, что перед ними не группа островов, а целый материк.

Норвежский исследователь Руаль Амундсен стал первым человеком, достигшим Южного полюса.

Секретные переговоры 12 стран закончились всемирным соглашением. Согласно ему, Антарктика была объявлена демилитаризованной зоной, где могут проводить исследования представители любой страны.

Эмиль Марко Пальма стал первым ребенком, родившимся в Антарктиде. Это была запланированная акция Аргентины , которая позволила стране претендовать на некоторую часть континента.

99% Антарктиды покрыта льдом.

Несмотря на экстремальные температуры, здесь растет целых 1150 видов грибов.

Самая низкая температура на Земле была зафиксирована станцией Восток и составила -89,2 градуса по Цельсию.