Куда Пётр I запрятал свою сестру

Софья, cтаршая сестра одного из самых знаменитых русских монархов Петра I, осуществив коварную затею, фактически заполучила царский трон. Но как только братец повзрослел, он ей это припомнил и «уважать себя заставил».

Некрасива, но умна

У российских царевен была, в общем-то, незавидная судьба. Читать и писать их не учили, потому как незачем — замужество таким девицам не светило (за придворных отдавать не полагалось, а браки с отпрысками европейских именитых фамилий воспрещались потому что надо было принимать католичество). Как только царевна подрастала, ее отправляли на постриг в монастырь: по сложившейся традиции российский престол наследовался по мужской линии.

Софье Алексеевне удалось эту традицию переломить. Во-первых, к своим 10 годам девочка научилась грамоте и освоила иностранные языки, чему отец, царь Алексей Михайлович, не противился. Напротив, он даже поощрил такую тягу к образованию. Софью интересовали науки, она неплохо знала историю.

Судя по воспоминаниям современников, красавицей Софья не была — низкорослая и толстая, с непропорционально огромной головой и усами под носом. Зато сызмальства ее отличал тонкий, острый и «политичный» ум. Кода батюшка Алексей Михайлович почил и на трон взошел хворый телом брат Софьи 15-летний Федор, сестра, присматривая за братцем, параллельно завязывала отношения с боярами, смекала, как и на чем строятся придворные интриги.

7 лет в роли регентши

Царство Федора III Алексеевича закончилось через 5 лет. Двадцатилетний монарх умер, не оставив наследника. Возник династический кризис — с одной стороны за воцарение 16-летнего Ивана хлопотал клан Милославских (его мать, покойная царица Мария Ильинична, в девичестве была Милославской), с другой на трон 10-летнего Петра хотели поставить Нарышкины (вдова Алексея Михайловича, мать Петра, до замужества носила эту фамилию). Перевесили Нарышкины, поддерживаемые протопопом Иоакимом, именно он во всеуслышание объявил, что будущий правитель России — Петр I.

Не желая мириться с подобным раскладом, сестра Петра Софья, использовав в своих целях как нельзя кстати назревшие на тот момент недовольства стрельцов (тем якобы задерживали жалованье), замутила бунт. Царицу поддержали Милославские и часть видных бояр, среди которых были Василий Голицын и Иван Хованский (тот стрелецкий бунт, очевидно, именно поэтому стали называть Хованщиной).

В результате Софья добилась положения регентши при Иване и Петре. Ее царствование, при котором Милославские получили при дворе неограниченное влияние, продолжалось 7 лет. Все это время Петр с матерью жили в летней царской резиденции. Когда в 1689 году он по наущению матушки женился на Евдокии Лопухиной, у Софьи де-юре закончился срок опекунства — престолонаследник получал все права на то, чтобы занять царский трон.

Была власть, да не натешила всласть

Софья ни при каких обстоятельствах не хотела сдавать власть. Стрельцы поначалу были на ее стороне, ближайшее боярское окружение, получившее бразды правления из рук регентши, тоже стояло за Софью. Обстановка накалялась, поскольку обе стороны затянувшегося противостояния подозревали друг друга в намерениях развязать для разрешения спора кровавую разборку.

В начале августа 1689 года Петру донесли, что на него готовится покушение. Перепуганный Петр скрылся с несколькими телохранителями в Троице-Сергиевом монастыре. Наутро в обитель прибыли и матушка царевича вместе с его супругой Евдокией Лопухиной. Их сопровождал потешный полк, довольно внушительная по тем временам военная сила. Тут уж действительно запахло кровавой междоусобицей. Софья послала было для переговоров в монастырь патриарха Иоакима, да он по прибытии в обитель вопреки воле регентши взял да и опять объявил Петра царем.

Вскоре Петр издал указ и уже в качестве царя призывал всех стрелецких полковников предстать перед ним, иначе угрожал казнью. Софья в свою очередь пообещала порешить каждого, кто на такое решится. Некоторые все же ослушались, и поехали на аудиенцию к Петру. Видя, что дело не выгорает, Софья попыталась было сама переговорить с братцем, но ее к нему не пустили верные Петру стрельцы. Постепенно на сторону нового царя перешли все военно-политические силы, кроме начальника стрелецкого приказа Федора Шакловитого, остававшегося верным Софье и удерживавшего стрельцов в Москве . Но Петр с помощью верных людей устранил и его. Шакловского арестовали, допросили с пристрастием и после пыток обезглавили.

Устранение и заточение

Лишившаяся власти Софья по приказу Петра I удалилась сначала в Святодуховский, а потом в более дальний от Москвы Новодевичий монастырь, там она находилась под стражей. Есть версия, что Софья имела отношение к стрелецкому восстанию 1698 года. Однако маловероятно, что она могла руководить им из монастырских застенков. Царь в момент назревания бунта стрельцов находился за границей. Его гвардия жаловалась на неуплату жалованья, часть воинства дезертировала с северо-западных границ России, где несла службу и направилась в Москву «за правдой». Появились письма, якобы переданные Софьей стрельцам из монастыря и взывающие к восстанию.

Бунт был подавлен правительственными войсками, а с мятежниками вернувшийся из заграницы царь жестоко расправился. Допрашивал он и свое окружение, родственников на предмет причастности к заговору. В том числе, и Софью. Та от обвинений открестилась. Более Софья Алексеевна ничем о себе не заявила. Скончалась она в 1704 году. Есть легенда, что мятежная сестра Петра I сбежала из монастырского заточения с двенадцатью стрельцами. Но достоверных доказательств этой красивой гипотезы так никто и не привел.