Медпомощь понадобилась участнику митинга сторонников Навального в Нижнем Новгороде 

Медицинская помощь понадобилась одному из участников митинга сторонников Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».
Прибывшей бригаде «Скорой помощи» мужчина пояснил, что у него грыжа. Почувствовав боль, он упал на плитку около памятника Ленину. Оказав первую помощь, медики увели мужчину с площади.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода согласовали сторонникам Алексея Навального проведение митинга 5 мая на площади Ленина. Первоначально нижегородский штаб планировал провести митинг на площади Маркина.
Участники митинга не только выкрикивали антипутинские лозунги, но и бросали бумажные самолетики в поддержку Telegram, говорили на тему событий, происходящих в Армении и Украине, медицинской помощи нуждающимся детям. Поднимали и местные темы — возможность застройки парков религиозными объектами, решения, принимаемые нижегородскими властями городского и областного уровней.
По данным полиции и администрации города, на акцию в Нижнем Новгороде пришла примерно половина из 2 тыс. заявленных участников. В целом мероприятие прошло спокойно, без задержаний. Одного человека остановили для выяснения личности. Как писал «ФедералПресс», задержаниями закончился несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального в Краснодаре.