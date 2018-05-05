Медпомощь понадобилась участнику митинга сторонников Навального в Нижнем Новгороде

Медицинская помощь понадобилась одному из участников митинга сторонников Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Прибывшей бригаде «Скорой помощи» мужчина пояснил, что у него грыжа. Почувствовав боль, он упал на плитку около памятника Ленину. Оказав первую помощь, медики увели мужчину с площади.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода согласовали сторонникам Алексея Навального проведение митинга 5 мая на площади Ленина. Первоначально нижегородский штаб планировал провести митинг на площади Маркина.

Участники митинга не только выкрикивали антипутинские лозунги, но и бросали бумажные самолетики в поддержку Telegram, говорили на тему событий, происходящих в Армении Украине , медицинской помощи нуждающимся детям. Поднимали и местные темы — возможность застройки парков религиозными объектами, решения, принимаемые нижегородскими властями городского и областного уровней.