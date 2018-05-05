Сносить нельзя оставить! Что делать со старыми домами в Кургане?

Куда вы поведете друга, который приехал из другого города и хочет посмотреть на местные достопримечательности Кургана? Сходите на площадь, повернете на Ленина. Остальные улицы мало чем отличаются от любых других городов. Свое очарование имеют домики на Советской, Куйбышева и развалюхи на Климова. Но таких достопримечательностей все меньше и меньше.

Аварийное жилье

Возьмем к примеру старые дома на улице Кирова — людей расселили, дома снесут, а что дальше? Строительство в Кургане не особо процветает, да и государство брать под опеку дома не собирается. Вместо множества старых домов теперь виднеются пустыри, коллекционирующие мусор. Также в этом году снесены несколько домов на улицах Невежина, Климова и многих других.

В данный момент, в Кургане насчитывается около 300 непригодных для жилья зданий. В Минстрое РФ разрабатывается новая программа переселения из аварийного жилья.

Мнение со стороны

Молодому музыканту Денису не все равно. Он часто прогуливается вдоль домов на углу Советской и Пролетарской улиц. 4 мая там произошло обрушение кирпичного здания из-за сильного ветра, никто не пострадал.

На всех этих домах висят таблички «охраняется государством». И смешно, и грустно…

Наблюдаю за этими домами довольно долго, все так и стоят полуразрушенные, никаких изменений нет. Сегодня рухнуло одно, благо никого не зацепило. И таких зданий на этом перекрестке два. В городе не так уж и много исторических памятников, и хотелось бы сохранить большую часть из них, старый Курган очень красивый. Эти дома надо включать в программу комфортной городской среды.

Что делать с этими объектами?

Курганской области насчитывается 1142 объекта культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр, 314 из которых здания.

Возможно, государству стоит оставить эти постройки на содержание кому-либо, создать специальный реестр, где любой желающий сможет взять их в пользование для своих нужд, как это сделала «Шоколадница» или ресторан «Meat and Wine».