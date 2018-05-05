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В воронежском парке «Южный» построят скейтпарк и летний амфитеатр
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В воронежском парке «Южный» построят скейтпарк и летний амфитеатр 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Экс-губернатору региона Алексею Гордееву представили концепцию развития левобережного парка «Южный».
В рамках функционального зонирования территории выделены 15 основных зон как спортивной направленности, так и для тихого отдыха. В частности, проектом предусмотрена зона скейтпарка, кольцевой веломаршрут, игровые площадки для детей разных возрастов, футбольное поле, открытый летний амфитеатр, площадь для проведения массовых мероприятий, уличные кафе и парковка для посетителей. Для выгула собак будет отведена специальная территория.
Местные жители, в свою очередь, обратили внимание на то, что существующая детская площадка расположена под палящим солнцем, и попросили это учесть при реализации концепции развития парка.
Напомним, в 2011 году в парке провели первую часть работ по благоустройству. Была построена современная спортивная площадка, на месте старого футбольного поля оборудованы две универсальные площадки для мини-футбола и баскетбола, установлены кабинки для переодевания.
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