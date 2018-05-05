В Волгограде акция «Он нам не царь» собрала пару сотен скучающих горожан

Волгограде сегодня, 5 мая, как и во многих других городах России , активисты либеральной оппозиции вышли на митинг «Он нам не царь». Согласованное с местными властями мероприятие собрало от 200 до 300 человек.

Большинство из тех, кто решил воддержать сегодня единомышленников и вышел на площадь Металлургов в Волгограде, как это уже водится, студенты, школьники и редкие пенсионеры. За поведением собравшихся на площаде пристально наблюдают сотрудники полиции в форме и штатском. Во дворах, примыкающих в площади Металлургов, можно заметить бойцов ОМОНа, а вокруг нарезает круги полицейская машина фото— и видеофиксации.

На плакатах, с которыми молодые сторонники Алексея Навального вышли на митинг, можно заметить совершенно разные лозунги. Одни однозначно оскорбляют чувства верующих, другие призывают встать на защиту женщин, права которых ущемляют, не разрешая работать машинистами в метротраме, и сексуальных меншинств, которых якобы притесняют в Республике Чечня

Некоторые пришли на митинг в Волгограде с отчаянно дерзкими плакатами

Антипутинские плакаты держат в руках в основном собравшиеся пенсионеры. Митингующие выступают против очередного президентского срока Владимира Путина и его предстоящей инаугурации.

В целом мероприяти проходит очень спокойно, о чем можно судить по унылым лицам собравшихся. Над головами митингующих гордо реют с десяток российских флагов.