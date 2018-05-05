Самые необычные воинские традиции и обычаи народов России

Россию издревле населяли многие народности, как объединенные одной этнической принадлежностью, так и вошедшие в состав государства путем ассимиляции или покорения. Каждая культура обладала своими традициями, которые со временем трансформировались. Поговорим о самых необычных из них. [С-BLOCK]

Славяне

С древнейших времен у славян существовала традиция, что когда их рать оказывалась перед лицом превосходящих сил, то воины, если отступить не было возможности, в физическом или моральном плане, выходили на битву снимая верхнюю часть одежды. Помимо психологического воздействия на противника, который видит, что с ним идут биться люди, готовые к смерти и демонстративно отбросившие всякую защиту, у самих славян этот обряд уходил корнями к язычеству, подразумевая, что человек пришел в этот мир нагим и уходил также.

Позднее эта традиция трансформировалась. Так, во время Отечественной войны 1812 года, перед Бородинской битвой солдаты под мундиры надели чистое нательное белье и отказались от положенной порции водки перед боем, аргументируя это тем, что «идем на смерть, негоже перед Богом пьяным представать».

Удивительно, но во время Великой Отечественной войны эта традиция сохранилась, хотя, в силу отношения страны Советов к религии, вновь претерпела изменения. Это лучше всего видно у моряков и морских пехотинцев, которые в критические моменты атаковали врага в тельняшках, чем нередко добивались успеха.

С крещением Руси в славян появилась ещё одна традиция: перед боем они менялись друг с другом нательными крестами. Поверье гласило, что таким образом они становятся крестными братьями, что укрепляло решимость перед сражением и доверие к товарищу, т.н. «чувство плеча». [С-BLOCK]

Казаки

Спор об этнической принадлежности казаков среди историков идет до сих пор, однако сами себя они относили к православной славянской культуре. В целом, казачье общество формировалось из представителей разных народов, которые бежали на юг из различных регионов Центральной России и Восточной Европы с начала XVII века, и претерпело причудливый синтез. Казаки позиционировали себя как охрана южных границ Империи, лояльная правительству, но за это требующая определенной автономии.

В годы затишья казаки представляли из себя независимых землевладельцев, живущих хуторами, а во время боевых походов собирались в Запорожской Сечи. В такие периоды казаки представляли из себя сугубо мужское общество, что откладывало отпечаток на уклад жизни и воинские традиции.

Например, казаки перед воинским поединком исполняли танец с саблями или кинжалами, который назывался трепак. Также у них продвигался культ маскулинности, который выражался в забавах, связанных с удалью и братством, причем, интересным отличием была направленность такого обряда — она предназначалась не для врага, чтобы запугать его, а для самих казаков, для повышения духа братства.

К слову, идти в бой с обнаженным торсом тоже было одной из казачьих боевых традиций.

Кроме того, казачество подарило миру такое понятие, как характерник с ударением на букву «е». Характерниками назывались казаки, выполнявшие роль духовных наставников, целителей и ведунов. Помимо этого характерники представлялись этакими шаманами, которые могли вести казаков в бой, проводя войско незамеченными под самым носом у противника или побеждая большую армию малым количеством. Идеалом характерника считается мифический казак Мамай, который олицетворяет собой черты идеального казацкого воина-рыцаря. [С-BLOCK]

Народы Северного Кавказа

На протяжении веков народы Северного Кавказа сражались. Горские традиции были очень строги и поощряли воспитание мальчиков в духе воинов. Вся кавказская культура подразумевает практически военное положение, когда каждый джигит придерживался определенных очень строгих правил.

Кровная месть была неотъемлемой частью жизни на Кавказе. Брат мстил за брата, сын за отца, а отец за сына. Простить долг крови было немыслимо, и порой конфликты между тейпами продолжались не одно поколение.

Но даже не смотря на традицию кровной мести, она не отменяла прочие правила. Иллюстрацией может служить очень трепетное отношение к нравственности и к женщине. Битву двух тейпов могла остановить женщина — стоило ей сбросить платок и выйти меж сражающихся, как мужчины тут же прекращали сражаться и отворачивались. А кровник мог укрыться, стоило ему взяться за платье девушки или зайти на женскую половину жилища.

Стиль войны, который использовали горцы, подразумевал нападения из засад и скрытные вылазки, поэтому некоторые воинские обряды были направлены внутрь а не вовне. Перед сражениями кавказские воины танцевали лезгинку, чтобы продемонстрировать друг другу бесстрашие и удаль. А когда шли в атаку, то запугивали противника воинственными кличами и свистом. Особым шиком считалось прогарцевать вдоль линии врагов, демонстративно не обращая внимание на выстрелы. [С-BLOCK]

Башкиры

Башкиры вошли в состав России ещё в XVI веке и участие в воинской службе было одним из важных условий. Ведущие кочевой образ жизни, они были великолепными наездниками и обучались этому искусству с детства.

Это наложило определенный отпечаток на их воинские традиции и обычаи. Башкиры были очень привязаны к своим лошадям, а в походе, когда войско на долгое время оказывалось отрезано от провизии, они могли восполнять недостаток воды, выпивая немного крови своего коня. Для этого они умели очень аккуратно разрезать животному вену, брать необходимое количество красной жидкости и потом также аккуратно перевязывать рану.

Кроме того, башкиры были непревзойденными лучниками, и могли поражать цель на скаку на большом расстоянии. Из-за особой конструкции лука, сделанного из двух пород дерева, стрелы летели далеко, а мастером считался тот воин, который мог выпустить разом 10 стрел таким образом, чтобы последняя стрела была выпущена в тот момент, когда первая ещё не долетела до цели. Башкиры шли в атаку, подбадривая себя боевыми кличами и пугая врага улюлюканьем.