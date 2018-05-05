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Задержаниями закончился несанкционированный митинг в Краснодаре
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Задержаниями закончился несанкционированный митинг в Краснодаре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акция началась в 14:00 на пересечении улиц Красной и Северной. Старт мероприятию дал молодой человек, который развернул плакат в защиту Telegram. Вокруг него моментально собралась толпа из 50–60 человек. После недолгих препирательств митингующие пошли к администрации Краснодарского края.
К зданию краевой администрации пришло уже около 400 человек. Они продолжали скандировать различные лозунги, в том числе с просьбой освободить политических заключенных.
Спустя некоторое время к митингующим подошел сотрудник полиции, который в мегафон попросил всех разойтись, так как мероприятие в этом месте не было согласовано. Слово также было дано активистке Вере Холодной. Она попросила толпу разойтись, однако митингующие не обратили внимание на заявление.
Сотрудники полиции после неоднократных предложений митингующим разойтись начали задерживать людей. Одни из предполагаемых организаторов Вера Холодная и юрист Михаил Беньяш после начала арестов с места проведения мероприятия скрылись. Всего было задержано 46 человек. Они были доставлены по разным отделам полиции.
Добавим, что на это митинге было много несовершеннолетних. Свидетели мероприятия отметили, что на месте сбора митинга один из активистов раздавал деньги некоторым участникам мероприятия.
Согласно данным от правоохранительных органов, в несанкционированном мероприятии приняло участие 150 человек. На выделенной администрацией края площадке на «Баскет Холле» митингующие не собрались.
Как ранее писал «ФедералПресс», полиция стала задерживать оппозиционеров после того, как толпа собралась на площади перед администрацией Краснодарского края.
В Москве на Тверской улице во время акции «Забастовка избирателей» был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Также идут задержания по стране.
Напомним, что 5 мая во многих городах России (по информации центрального штаба Навального — в 87 муниципалитетах) проходят митинги «за право быть гражданином». В большинстве случаев местные власти не санкционировали эти мероприятия.
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