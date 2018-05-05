Полиция задерживает участников несанкционированной акции в Петербурге

С. - ПЕТЕРБУРГ , 5 мая — РИА Новости . Как минимум 15 участников на несанкционированной акции в центре Петербурга задержали правоохранители, задержания продолжаются, передает в субботу корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, около 14 часов с Дворцовой площади стартовал массовый заезд мотоциклистов. При этом сама площадь была перекрыта военными и полицией. Сторонники Навального собрались на тротуаре со стороны Зимнего дворца, после чего, скандируя лозунги, стали перемещаться к Александровскому саду, где вокруг большого фонтана уже собрались многочисленные участники мероприятия.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, участники несогласованной акции сломали ограждения у Гостиного двора, при этом полиция долго не вмешивалась в происходящее. Семеро участников несанкционированной акции были задержаны на Невском проспекте у Гостиного двора, позже полиция задержала остальных, вернувшихся к Зимнему дворцу, передает корреспондент РИА Новости, задержания продолжаются.

Ранее в соцсетях сторонники Навального размещали ответ городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в котором заявленную на 5 мая акцию власти предложили провести в Удельном парке. Согласно документу, изначально оппозиционеры планировали провести шествие от станции метро Технологический институт с последующим митингом на Пионерской площади. Отказ властей объясняется проведением ремонтных работ на здании Витебского вокзала, который лежит на пути заявленного шествия, и на самой Пионерской площади.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Западного военного округа Игорь Мугинов, в пятницу было принято решение о проведении с 15 часов в субботу пешей тренировки парадных расчётов, которая продлится примерно до 17 часов.