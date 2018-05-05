Первая стойка для самостоятельного ремонта велосипедов появилась в Нижнем Новгороде

Стойка для экстренного велоремонта оборудована следующими инструментами: набор из 5 ключей шестигранников, разводной гаечный ключ, отвертки и монтировки для снятия шины с обода колеса.

— В Нижнем очень много красивых мест и людей, которые в этих местах проводят время. Одно из таких мест это Гребной канал — набережная с длинной полоской асфальтовой дорожки вдоль реки Волги. От моего дома он в 40 минутах. В городе это самый популярный веломаршрут, особенно у велосипедистов с окраин, как я, — рассказывает на странице акции в Facebook её автор Александр Сурин

Сперва организаторы акции получили одобрение городских властей, затем, 10 апреля, начали сбор денег. А уже в начале мая стойка была смонтирована. Организаторы надеются, что их детище пригодится нижегородским велосипедистам.