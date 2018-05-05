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Где в КБР открыли очередную экологическую тропу?
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Где в КБР открыли очередную экологическую тропу? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Новую экотропу обустроили в национальном парке „Приэльбрусье“, — рассказывает краевед Виктор Котляров. — Официально откроют её летом. Туристы получат возможность пройти пешком около четырёх километров от Поляны нарзанов до поляны Чегет. Это красивейшие места. На Поляне нарзанов — великолепный сосновый бор, там бьёт несколько минеральных источников. Поскольку вода в них богата железом, земля красного цвета».
По словам Котлярова, в республике в последние годы появилось несколько таких троп.
«Их создают, чтобы повысить экологическую культуру населения, — продолжает краевед. — Там обязательно оборудуют места для разжигания костров, поставят мусорные контейнеры, лавочки и т.д. Создание экотропы — дело дорогостоящее, поэтому зачастую привлекают инвесторов».
Кстати, самая высокая в России экологическая тропа — в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии. Её проложили на высоте более 2,2 километра над уровнем моря.
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