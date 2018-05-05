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К ЧМ-2018 в новом корпусе музея Мирового океана завершат облицовку стен
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К ЧМ-2018 в новом корпусе музея Мирового океана завершат облицовку стен 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Административное здание сейчас одевается в красный клинкерный кирпич, к 15 июня строители обещают завершить эту работу. Также здесь закончат «собирать» контуры шара «Планета Океан». Затем на фасаде начнут монтировать стекла с рисунком материков и облаков.
Накануне о сроках завершения строительства заявил министр культуры Владимир Мединский в своем микроблоге в социальных сетях. По плану, калининградцы и гости города должны открыть для себя «Планету Океан» в 2019 году. Элементы уникального здания производятся на заказ в единственном экземпляре. Металлические конструкции привозят из Санкт-Петербурга, а стекло из Новосибирска, где изготовили и уменьшенную копию нового комплекса.
Денис Колодко, заместитель директора ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»:
— Контракт разбит на три очереди, текущим контрактом предусмотрено возведение коробки здания, фасадов и подведение тепла, второй контракт — это благоустройство, здесь будет достаточно интересный парк сделан, третий контракт самый большой, это инженерное оснащение объект, включай заселение питомцев в 2019 году, это акулы, рыбок, всей флоры и фауны.
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