К ЧМ-2018 в новом корпусе музея Мирового океана завершат облицовку стен

Административное здание сейчас одевается в красный клинкерный кирпич, к 15 июня строители обещают завершить эту работу. Также здесь закончат «собирать» контуры шара «Планета Океан». Затем на фасаде начнут монтировать стекла с рисунком материков и облаков.

Накануне о сроках завершения строительства заявил министр культуры Владимир Мединский в своем микроблоге в социальных сетях. По плану, калининградцы и гости города должны открыть для себя «Планету Океан» в 2019 году. Элементы уникального здания производятся на заказ в единственном экземпляре. Металлические конструкции привозят из Санкт-Петербурга , а стекло из Новосибирска , где изготовили и уменьшенную копию нового комплекса.

Денис Колодко, заместитель директора ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»:

— Контракт разбит на три очереди, текущим контрактом предусмотрено возведение коробки здания, фасадов и подведение тепла, второй контракт — это благоустройство, здесь будет достаточно интересный парк сделан, третий контракт самый большой, это инженерное оснащение объект, включай заселение питомцев в 2019 году, это акулы, рыбок, всей флоры и фауны.