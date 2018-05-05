Волгоградские оппозиционные силы объявили о создании единого предвыборного штаба

Об этом на акции «Забастовка избирателей» в Волгограде сообщил руководитель «Яблока» по Волжскому Александр Ефимов , сообщает корреспондент «ФедералПресс» , наблюдающий за проведением протестной акции. Митинг согласован муниципальными властями, участвует в нем около 300 человек.

Александр Ефимов пообещал, что у оппозиции «точно будут фракции» в представительных собраниях трех крупнейших городов Волгоградской области . Выборы в них, напомним, состоятся в сентябре этого года.

Многое зависит, подчеркнул политик, не только от кандидатов, но и от гражданской активности их сторонников. «Один член комиссии с правом совещательного голоса, грамотно подготовленный, в состоянии добиться того, чтобы на конкретном участке выборы были совершенно честными. Мы готовы вас этому научить», — заявил Ефимов.

Он пообещал, что успешные муниципальные кандидаты потом станут и выдвиженцами в региональное заксобрание (выборы в облдуму состоятся в сентябре 2019, — прим. «ФедералПресс»). Если сторонники оппозиции не проявит активность сейчас, то «через шесть лет опять будем стоять здесь в том же составе и с теми же лозунгами», констатировал Ефимов.

Напомним, ранее представители оппозиции уже намекали на возможность подобного объединения.