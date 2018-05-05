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Волгоградские оппозиционные силы объявили о создании единого предвыборного штаба
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Волгоградские оппозиционные силы объявили о создании единого предвыборного штаба 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Партии «Яблоко», ПАРНАС и движение «Открытая Россия» на выборах этого года в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина создадут координационные штабы.
Об этом на акции «Забастовка избирателей» в Волгограде сообщил руководитель «Яблока» по Волжскому Александр Ефимов, сообщает корреспондент «ФедералПресс», наблюдающий за проведением протестной акции. Митинг согласован муниципальными властями, участвует в нем около 300 человек.
Александр Ефимов пообещал, что у оппозиции «точно будут фракции» в представительных собраниях трех крупнейших городов Волгоградской области. Выборы в них, напомним, состоятся в сентябре этого года.
Многое зависит, подчеркнул политик, не только от кандидатов, но и от гражданской активности их сторонников. «Один член комиссии с правом совещательного голоса, грамотно подготовленный, в состоянии добиться того, чтобы на конкретном участке выборы были совершенно честными. Мы готовы вас этому научить», — заявил Ефимов.
Он пообещал, что успешные муниципальные кандидаты потом станут и выдвиженцами в региональное заксобрание (выборы в облдуму состоятся в сентябре 2019, — прим. «ФедералПресс»). Если сторонники оппозиции не проявит активность сейчас, то «через шесть лет опять будем стоять здесь в том же составе и с теми же лозунгами», констатировал Ефимов.
Напомним, ранее представители оппозиции уже намекали на возможность подобного объединения.
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