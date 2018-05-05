«Верес» и «Ворскла» сегодня не забивали 

Идущий последним в первой шестёрке чемпионата Украины, «Верес», принимал «Ворсклу», ведущую борьбу за бронзу. Соперники в игровое время не смогли изменить нули на табло и получили по очку в копилку. Таким образом, полтавчане на два балла опережают «Зарю» и могут в этом туре потерять третью строчку.
Протокол игры
Верес
Ворскла
Сезар Жулио • Бандура Александр • Лукьянчук Павел 26' • Мягков Павел • Кожанов Денис 90' (Кулиш Станислав (90') • Карасюк Роман • Каменюка Никита • Каленчук Максим 10' • Степанюк Руслан • Сарнавский Богдан • Пепе Кеплер
Запасные: Морозенко Евгений 88' • Волошинович Ростислав
Шуст Богдан • Гиоргадзе Андро 14' • Сапай Вадим • Ребенок Павел • Кобахидзе Александр 59' (Сергийчук Михаил (59') • Кравченко Дмитрий • Пердута Игорь 27' • Скляр Александр • Шарпар Вячеслав 49' • Коломоец Юрий • Кулач Владислав 63' 74' (Одарюк Владимир (74')
Запасные: Ткаченко Александр • Гончар Игорь • Остапенко Олег Олегович • Сидоренко Владислав
05 мая. Стадион «Арена Львов» (Львов).