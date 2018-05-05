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«Верес» и «Ворскла» сегодня не забивали
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«Верес» и «Ворскла» сегодня не забивали 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Идущий последним в первой шестёрке чемпионата Украины, «Верес», принимал «Ворсклу», ведущую борьбу за бронзу. Соперники в игровое время не смогли изменить нули на табло и получили по очку в копилку. Таким образом, полтавчане на два балла опережают «Зарю» и могут в этом туре потерять третью строчку.
Протокол игры
Верес
Ворскла
Сезар Жулио • Бандура АлександрЛукьянчук Павел 26' • Мягков ПавелКожанов Денис 90' (Кулиш Станислав (90') • Карасюк РоманКаменюка НикитаКаленчук Максим 10' • Степанюк РусланСарнавский Богдан • Пепе Кеплер
Запасные: Морозенко Евгений 88' • Волошинович Ростислав
Шуст Богдан • Гиоргадзе Андро 14' • Сапай ВадимРебенок ПавелКобахидзе Александр 59' (Сергийчук Михаил (59') • Кравченко ДмитрийПердута Игорь 27' • Скляр АлександрШарпар Вячеслав 49' • Коломоец ЮрийКулач Владислав 63' 74' (Одарюк Владимир (74')
Запасные: Ткаченко АлександрГончар ИгорьОстапенко Олег ОлеговичСидоренко Владислав
05 мая. Стадион «Арена Львов» (Львов).
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