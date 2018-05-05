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«Шахтёр» дожал «Зарю» и другие результаты 30-го тура чемпионата Украины
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«Шахтёр» дожал «Зарю» и другие результаты 30-го тура чемпионата Украины 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Украины состоялись три матча. Выделим тяжёлую победу «Шахтёра» над «Зарей».
"Верес" — «Ворскла» — 0:0  "Верес": Бандура, Каменюка, Лукьянчук, Приймак, Мягков, Карасюк, Каленчук, Кожанов (Кулиш, 89), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74), Жулио Сезар (Морозенко, 46).
"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Гиоргадзе, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахидзе (Сергийчук, 59), Кулач (Одарюк, 74), Ребенок, Коломоец.
"Черноморец" — «Карпаты» — 1:1  Голы: Швед, 14 — 0:1, Смирнов, 75 — 1:1.
"Черноморец": Новак, Романюк (Зубейко, 81), Смирнов, Жунич, Люлька, Ориховский, Бобко, Третьяков, Ковалец, Татарков (Чорний, 86), Гладкий.
"Карпаты": Шевченко, Федецкий, Нестеров, Мирошниченко, Мякушко, Вербный, Эрбес (Чачуа, 89), Гуцуляк, Карраскаль (Санчес, 72), Ди Франко (Акулинин, 81), Швед.
"Шахтёр" — «Заря» — 2:1  Голы: Феррейра, 20 — 1:0, Юри, 63 — 1:1, Тайсон, 89 — 2:1.
"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Петряк (Веллингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон, Феррейра.
"Заря": Лунин, Караваев, Гордиенко, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Чеберко (Литвин, 78), Андриевский, Силас (Харатин, 46), Лунев, Юри, Громов, Фаупала.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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