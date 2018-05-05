Власти Ирака заявили о планах сорвать электронный подсчет голосов на выборах в парламент

ТАСС , 5 мая. Некоторые политические партии Ирака намерены сорвать работу электронных систем подсчета голосов, которые впервые будут задействованы на выборах в Совет представителей (парламент) страны 12 мая. Об этом заявил в субботу председатель комитета по вопросам безопасности парламента Хаким аз-Замали.

"Согласно полученным нами данным разведки, некоторые политические партии попытаются саботировать работу систем электронного подсчета голосов накануне выборов", — цитирует политика телеканал Al Sumaria. По его словам, «главная цель этого плана — вернуться к ручному подсчету и подтасовать результаты». Он призвал Высшую независимую избирательную комиссию «взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на участках и гарантировать бесперебойную работу электронных устройств».

12 мая в Ираке состоятся выборы четвертого созыва парламента страны. За мандаты в 329-местном Совете поборются 7 тыс. представителей различных политических партий, организаций и независимые кандидаты.