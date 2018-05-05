Ещё
Власти Ирака заявили о планах сорвать электронный подсчет голосов на выборах в парламент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ирака заявили о планах сорвать электронный подсчет голосов на выборах в парламент 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 мая. Некоторые политические партии Ирака намерены сорвать работу электронных систем подсчета голосов, которые впервые будут задействованы на выборах в Совет представителей (парламент) страны 12 мая. Об этом заявил в субботу председатель комитета по вопросам безопасности парламента Хаким аз-Замали.
"Согласно полученным нами данным разведки, некоторые политические партии попытаются саботировать работу систем электронного подсчета голосов накануне выборов", — цитирует политика телеканал Al Sumaria. По его словам, «главная цель этого плана — вернуться к ручному подсчету и подтасовать результаты». Он призвал Высшую независимую избирательную комиссию «взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на участках и гарантировать бесперебойную работу электронных устройств».
12 мая в Ираке состоятся выборы четвертого созыва парламента страны. За мандаты в 329-местном Совете поборются 7 тыс. представителей различных политических партий, организаций и независимые кандидаты.
В этом году впервые для подсчета голосов будут использованы аппараты производства компании Miru System (Республика Корея), приобретенные Багдадом за $135 млн В 18 провинциях страны будет установлено 70 тыс. таких машин, что, как заверили в ЦИК, позволит значительно сократить время подведения итогов и обеспечит прозрачность выборов.
ТАСС: последние новости
Патриарх Кирилл на Бутовском полигоне почтил память новомучеников Трамп сравнил больницу Лондона с военным госпиталем из-за пострадавших от ножевых ранений Как проходит аккредитация таксомоторных компаний для работы на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог288
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете166
На Украине установили билборды о походе на Крым296
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением31
Названа причина задержания Навального625
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение