В Иркутской области полицейский награжден медалью «За спасение погибающих на водах»

Накануне состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Как вспоминает Александр, весной 2003 года он, замещая на тот момент должность участкового уполномоченного, совместно с инструктором пожарной части Сергеем Потаповым принимал участие в рейдовых мероприятиях, проводимых в жилом секторе. По рации дежурный отдела передал информацию о провалившемся под лед автомобиле. По прибытию на место происшествия было установлено, что местный житель, не смотря на закрытие ледовой переправы, предпринял попытку переезда на противоположный берег, в результате чего транспортное средство провалилось под лед. Сам водитель сумел самостоятельно выбраться из затонувшего автомобиля, но взобраться на поверхность льда и добраться до берега не сумел, из последних сил держался за кромку льда. Ситуация осложнялась тем, что к месту провала невозможно было приблизиться, так как хрупкий весенний лед не выдерживал и ломался, течение реки на данном участке бурное. Сотрудник МВД насколько возможно близко подполз к пострадавшему и кинул ему автомобильную стропу, после чего вместе с коллегой из МЧС они извлекли замерзшего человека из воды и доставили в медицинское учреждение.

Валерий Шанц, обращаясь к награжденным, сказал: «В жизни всегда есть место поступку. И в нашей стране были, есть и будут люди готовые рисковать собой ради спасения окружающих. Это заслуживает общественного признания и, несомненно, является примером для всех граждан нашей великой Родины».