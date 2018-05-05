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В Иркутской области полицейский награжден медалью «За спасение погибающих на водах»
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В Иркутской области полицейский награжден медалью «За спасение погибающих на водах» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц вручил медаль «За спасение погибающих на водах» заместителю начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Киренский» подполковнику полиции Александру Суханову.
Как вспоминает Александр, весной 2003 года он, замещая на тот момент должность участкового уполномоченного, совместно с инструктором пожарной части Сергеем Потаповым принимал участие в рейдовых мероприятиях, проводимых в жилом секторе. По рации дежурный отдела передал информацию о провалившемся под лед автомобиле. По прибытию на место происшествия было установлено, что местный житель, не смотря на закрытие ледовой переправы, предпринял попытку переезда на противоположный берег, в результате чего транспортное средство провалилось под лед. Сам водитель сумел самостоятельно выбраться из затонувшего автомобиля, но взобраться на поверхность льда и добраться до берега не сумел, из последних сил держался за кромку льда. Ситуация осложнялась тем, что к месту провала невозможно было приблизиться, так как хрупкий весенний лед не выдерживал и ломался, течение реки на данном участке бурное. Сотрудник МВД насколько возможно близко подполз к пострадавшему и кинул ему автомобильную стропу, после чего вместе с коллегой из МЧС они извлекли замерзшего человека из воды и доставили в медицинское учреждение.
Валерий Шанц, обращаясь к награжденным, сказал: «В жизни всегда есть место поступку. И в нашей стране были, есть и будут люди готовые рисковать собой ради спасения окружающих. Это заслуживает общественного признания и, несомненно, является примером для всех граждан нашей великой Родины».
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