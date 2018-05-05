Как президент Вьетнама Хо Ши Мин подарил Герману Титову остров

Остров Ти-топ, расположенный в бухте Халонг на севере Вьетнама , сегодня является одним из наиболее популярных туристических мест страны. Но для русских туристов этот покрытый зеленью островок еще и символичен, ведь на пристани их встречает памятник второму советскому космонавту Герману Титову , имя которого навечно вписано в историю советско-вьетнамских отношений.

Личный гость Хо Ши Мина

Герман Степанович Титов посетил Вьетнам зимой 1962 года, через несколько месяцев после своего исторического полёта в космос. Он был приглашен в страну лично Хо Ши Мином, первым президентом Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). В рамках визита вьетнамский лидер решил показать советскому космонавту одно из наиболее красивых мест в стране — залив Халонг, известный своими живописными островами-скалами.

Как вспоминал сам Герман Степанович в своей книге «Семнадцать космических зорь», во время прогулки по заливу Хо Ши Мин предложил ему искупаться, хотя сам не верил, что его гость согласится на это, ведь температура воздуха в тот день была всего лишь +16 градусов. Но советский космонавт, выросший в Алтайском крае , не испугался таких погодных условий. Исторический заплыв состоялся около острова, который в то время значился под номером 46.

Восхищенный поступком Титова Хо Ши Мин воскликнул: «Дарим тебе этот остров! Приезжай сюда всегда, когда захочешь, будешь дорогим гостем!» Потом президент приказал переименовать остров №46 в остров Германа Титова.

Трудности перевода

Почему же тогда остров, символически подаренный Г. С. Титову вьетнамским лидером, получил название Ти-топ? Дело в том, что окончание -ов не встречается во вьетнамском, поэтому русские фамилии на этом языке трансформируются и получают окончание -оп.

Сейчас это может привести в замешательство русских туристов, которые, слушая вьетнамского гида, не сразу понимают, в честь какого советского героя был назван остров. Да и сам Герман Степанович однажды стал жертвой такой интерпретации своей фамилии. В ходе одной из поездок во Вьетнам в 1990-е годы он решил побывать на своём острове, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , но столкнулся с тем, что ему пришлось покупать входной билет. Ему просто не поверили, что остров Ти-топ носит его имя.

Во главе Общества советско-вьетнамской дружбы

Визит 1962 года был только началом той колоссальной работы, которую Г. С. Титов проделал для укрепления советско-вьетнамских отношений. В 1966 году он стал председателем Общества советско-вьетнамской дружбы (ОСВД), созданного восемью годами ранее. Это произошло в непростой для Демократической Республики Вьетнам период, в разгар американской интервенции. В те годы поддержка СССР играла особую роль для ДРВ. Во Вьетнам направлялись советские военные специалисты, а также поставлялось вооружение, что позволило противостоять американской агрессии.

Общество советско-вьетнамской дружбы встало во главе Движения солидарности. Благодаря усилиям Общества в ДРВ шли медикаменты, продовольствие, оборудование и принадлежности для школы. Помимо этого, ОСВД проводило политические акции с целью осуждения политики США , а также месячники и недели советско-вьетнамской дружбы, в которых участвовали миллионы советских граждан.

Г. С. Титов в качестве председателя ОСВД сам неоднократно посещал ДРВ в это время и принимал делегации по линии Общества. Впоследствии за вклад в развитие советско-вьетнамских отношений он был удостоен таких высоких наград, как Орден Хо Ши Мина и Орден Дружбы, а также звания Героя труда Демократической Республики Вьетнам. В 1991 г. Герман Степанович стал почётным председателем Общества российско-вьетнамской дружбы и занимал эту должность до своей кончины в 2000 г.

Памятник на острове Ти-топ В сентябре 2015 г. в честь 80-летия со дня рождения второго советского космонавта на острове Ти-топ был установлен мраморный памятник Герману Степановичу Титову. С тех пор он встречает многочисленных туристов, прибывающих на остров для того, чтобы взобраться на самую вершину скалы, с которой открывается незабываемый вид на залив «Спящего Дракона». И теперь ни у кого не возникают сомнения, в честь кого было названо это место.