На выдумки хитры. Как аферисты обманывают ставропольцев

В чужой кошелёк

«После того как автостраховщикам разрешили продавать полисы через Интернет, появились сайты, которые очень похожи на официальные порталы автостраховщиков, — предупреждает замначальника отдела по экономическим и общеуголовным преступлениям ГСУ ГУ МВД РФ по Ставрополью Юрий Гунько . — В отличие от «белых» сайтов, на мошеннических ресурсах предлагают расплатиться не через банк, а через электронный кошелёк. И обязательно требуют оплатить аванс. Получив его, перестают выходить на связь».

Нарваться на аферистов можно не только в Сети. Порой они подстерегают потенциальных жертв прямо у дверей офисов автостраховщиков.

Предлагают купить полис ОСАГО по более низкой цене, а если автовладелец соглашается, продают ему фальшивку.

Нередко проходимцы присылают сообщения о якобы заблокированной банковской карте. «Мошенники отслеживают платёжеспособных пользователей соцсетей, — продолжает Гунько. — Узнав телефон потенциальной жертвы, присылают SMS-сообщение о том, что банковская карта якобы заблокирована. Чтобы разблокировать её, нужно позвонить по указанному телефону. Этого делать ни в коем случае нельзя! Будучи прекрасными психологами, аферисты подталкивают человека к тому, чтобы он сам озвучил ПИН-код карты».

«Поскольку всё больше людей пользуются мобильными банковскими приложениями, мошенники постоянно придумывают всё более изощрённые виртуальные схемы обмана, — говорит представитель одного из банков Алексей Тарасенко . — Банки, в свою очередь, внедряют технические новшества, позволяющие вылавливать аферистов».

Не впускайте незнакомцев

Пожилым людям, в первую очередь, нужно остерегаться так называемого контактного мошенничества. В суд передали дело группы аферистов, которые объегорили многих стариков по всей стране, в том числе на Ставрополье.

«Это москвичи. Они звонили пенсионерам и предлагали получить компенсацию от государства за купленные ранее лекарства, — рассказывает замначальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставрополью Игорь Орехов. — Когда человек снимал трубку, уводили разговор в сторону и вынуждали людей «делиться» крупными суммами, перечислив их на банковскую карту. Больше всего нас поразило то, что у преступников была тетрадь с подробными персональными данными о каждой жертве».

Время от времени пожилые люди становятся жертвами лжегазовиков и других «коммунальщиков».

Недавно в Ставрополе пенсионерку навестили «сотрудники» коммунальной службы, которые сообщили о якобы неисправном газовом оборудовании и вынудили женщину раскошелиться. Мошенники хотели раскрутить пенсионерку на 20 тысяч рублей, но в итоге довольствовались семью тысячами, которыми располагала обманутая.

«Мы советуем пожилым людям не впускать незнакомцев в дом, даже если этот человек представился социальным работником, — говорит замначальника отдела минтруда и соцзащиты населения Ставрополья Екатерина Жукова . — Если есть сомнения, лучше позвонить в подразделение, которое вас обслуживает, и уточнить».

В свою очередь, сотрудники полиции рекомендуют вообще не идти на контакт с мнимыми коммунальщиками. Ведь настоящие сотрудники таких организаций никогда не приходят домой к клиенту, предварительно не договорившись об этом по телефону.