Ещё
В Ярославле сторонники Навального протестовали под окнами правительства: реакция полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле сторонники Навального протестовали под окнами правительства: реакция полиции 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня в два часа в Ярославле прошла акция сторонников Алексея Навального под лозунгом «Он вам не царь». Организаторы объяснили, что митингуют за право человека быть гражданином страны.
Собравшиеся (около шестисот человек) от площади Юности прошли колонной к центру города. Шли с флагами по пешеходному тротуару. В середине шествия — у Знаменской башни — колонна разорвалась. Загорелся зеленый сигнал светофора. Часть митингующих уже перешла дорогу, остальным пришлось потом догонять. В итоге колонна остановилась около фонтана под окнам областного правительства. Здесь уже начали митинговать.
— Долой московский мусор! Мы здесь власть! — кричали в толпе.
Акция продлилась почти до четырех часов, после чего все разошлись. Шествие организаторы согласовать с администрацией не смогли. Так что акция была несанкционированной. На протяжении шествия дежурила полиция, правонарушений не произошло. Единственным человеком, которого сотрудники полиции попросили удалиться, был пьяный мужчина со следом губной помады на щеке.
Акция сторонников Алексея Навального
Напомним, это уже второй митинг за последнее время в Ярославле, который не согласован с властями, но на него выходят сотни человек. В прошлый раз ярославцы вышли против московского мусора.
76.ru: последние новости
Сторонники Навального пройдут маршем по центру Ярославля Губернатор заговорил о масштабе задач, стоящих перед Ярославской областью Это провал: в Рыбинске обвалился недавно отремонтированный тротуар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог288
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете166
На Украине установили билборды о походе на Крым296
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением31
Названа причина задержания Навального625
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение