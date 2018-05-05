В Ярославле сторонники Навального протестовали под окнами правительства: реакция полиции

Сегодня в два часа в Ярославле прошла акция сторонников Алексея Навального под лозунгом «Он вам не царь». Организаторы объяснили, что митингуют за право человека быть гражданином страны.

Собравшиеся (около шестисот человек) от площади Юности прошли колонной к центру города. Шли с флагами по пешеходному тротуару. В середине шествия — у Знаменской башни — колонна разорвалась. Загорелся зеленый сигнал светофора. Часть митингующих уже перешла дорогу, остальным пришлось потом догонять. В итоге колонна остановилась около фонтана под окнам областного правительства. Здесь уже начали митинговать.

— Долой московский мусор! Мы здесь власть! — кричали в толпе.

Акция продлилась почти до четырех часов, после чего все разошлись. Шествие организаторы согласовать с администрацией не смогли. Так что акция была несанкционированной. На протяжении шествия дежурила полиция, правонарушений не произошло. Единственным человеком, которого сотрудники полиции попросили удалиться, был пьяный мужчина со следом губной помады на щеке.

Акция сторонников Алексея Навального

Напомним, это уже второй митинг за последнее время в Ярославле, который не согласован с властями, но на него выходят сотни человек. В прошлый раз ярославцы вышли против московского мусора.