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На юго-западе Китая сомкнулся безраспорный мост с самым длинным пролетом в мире
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На юго-западе Китая сомкнулся безраспорный мост с самым длинным пролетом в мире 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 5 мая /Синьхуа/ — В субботу в городе Чунцин на юго-западе Китая сомкнулся железнодорожный мост Егунъянь, представляющий собой безраспорный мост с самым длинным пролетом в мире. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в китайской компании China Railway Construction Corporation Limited /CRCC/.
Мост общей протяженностью 1,65 км через Янцзы знаменит тем, что длина его основного пролета установила новый мировой рекорд — 600 м, уточнили в компании /CRCC/, которая является подрядчиком строительных работ объекта.
Успешное смыкание моста, по мнению экспертов, свидетельствует о новых достижениях как в проектировании, так и в строительных работах.
Мост Егунъянь состоит из 69 стальных коробок, самая тяжелая из которых весит 408 тонн. Навесной монтаж первой коробки стартовал в феврале 2017 года.
Указанный мост является составной частью кольцевой линии рельсового пассажирского транспорта протяженностью 50,8 км. -0-
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