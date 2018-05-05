Китайская морская флотилия приняла участие в международном военно-морском параде, организованном ВМС Индонезии

Остров Ломбок / Индонезия /, 5 мая / Синьхуа / — В субботу в акватории вблизи индонезийского острова Ломбок морская флотилия ВМС НОАК, прибывшая для участия в многонациональных совместных учениях «Комодо-2018», приняла участие в международном военно-морском параде, организованном ВМС Индонезии.

В параде приняли участие 50 кораблей из 34 стран. ВМС НОАК на параде представляют ракетный эсминец «Чанша» и ракетный фрегат «Лючжоу».