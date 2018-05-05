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Китайская морская флотилия приняла участие в международном военно-морском параде, организованном ВМС Индонезии
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Китайская морская флотилия приняла участие в международном военно-морском параде, организованном ВМС Индонезии 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Остров Ломбок /Индонезия/, 5 мая /Синьхуа/ — В субботу в акватории вблизи индонезийского острова Ломбок морская флотилия ВМС НОАК, прибывшая для участия в многонациональных совместных учениях «Комодо-2018», приняла участие в международном военно-морском параде, организованном ВМС Индонезии.
В параде приняли участие 50 кораблей из 34 стран. ВМС НОАК на параде представляют ракетный эсминец «Чанша» и ракетный фрегат «Лючжоу».
Три летных эшелона в составе корабельных вертолетов Китая, Франции, Великобритании, Индонезии и других стран и четыре летных смешанных эшелона в составе самолетов с неподвижным крылом ВМС нескольких стран пролетели над районом парада для смотра. —0—
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