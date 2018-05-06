Ещё
Грымов провёл субботник в Литературном квартале Орла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грымов провёл субботник в Литературном квартале Орла 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
В экологической акции, которая прошла в областном центре накануне, 5 мая, приняли участие порядка 100 человек, сообщили в правительстве Орловской области.
Работники, культуры и представители орловской творческой интеллигенции привели в порядок Литературный квартал Орла очистив от мусора, сухой листвы и травы территорию литературных музеев города.
По словам советника врио губернатора по культуре Юрия Грымова, территория Историко-литературного квартала города нуждается в благоустройстве.
— Надо развивать парковую зону: фонари, лавочки и многое другое. Но, прежде всего, нужно привести это место в порядок. И сегодня первый серьезный шаг уже сделан. Орловцы с энтузиазмом откликнулись на предложение провести субботник здесь, на музейной территории, — приводит слова чиновника пресс-служба.
Напомним, что на территории орловского Историко-литературного квартала расположены Музеи Ивана Сергеевича Тургенева, Музей писателей-орловцев, Музей Ивана Алексеевича Бунина и Дом Тимофея Николаевича Грановского. С 2016 года эта территория является объектом культурного наследия регионального значения.
Сообщение Грымов провёл субботник в Литературном квартале Орла появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Велосипедисты Орла готовятся к «Велодню-2018» Орловские чиновники познакомились с фармацевтическими предприятиями Новосибирска Зоомагазин заплатит орловчанке полмиллиона за злобного какаду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом704
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США92
Трампа не позовут на похороны Маккейна824
Оголившуюся Бузову признали святой105
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры27
Видео
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Кавказ
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение