Грымов провёл субботник в Литературном квартале Орла

В экологической акции, которая прошла в областном центре накануне, 5 мая, приняли участие порядка 100 человек, сообщили в правительстве Орловской области.

Работники, культуры и представители орловской творческой интеллигенции привели в порядок Литературный квартал Орла очистив от мусора, сухой листвы и травы территорию литературных музеев города.

По словам советника врио губернатора по культуре Юрия Грымова, территория Историко-литературного квартала города нуждается в благоустройстве.

— Надо развивать парковую зону: фонари, лавочки и многое другое. Но, прежде всего, нужно привести это место в порядок. И сегодня первый серьезный шаг уже сделан. Орловцы с энтузиазмом откликнулись на предложение провести субботник здесь, на музейной территории, — приводит слова чиновника пресс-служба.

Напомним, что на территории орловского Историко-литературного квартала расположены Музеи Ивана Сергеевича Тургенева, Музей писателей-орловцев, Музей Ивана Алексеевича Бунина и Дом Тимофея Николаевича Грановского. С 2016 года эта территория является объектом культурного наследия регионального значения.