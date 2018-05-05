«Фронтовики» призвали вывезти собранный на субботниках мусор

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в администрацию Орла с предложением принять меры для своевременного вывоза мусора после уборки городских территорий.

В противном случае, по словам общественников, работа по уборке территорий становится бесполезной, так как мусор снова оказывается разбросанным. В качестве примеров в сообщении указаны улицы Московская и Октябрьская, район Александровского моста, сквер Комсомольцев.

От себя отметим, что если на центральных улицах Орла мешки еще вывозили, то в некоторых частях города мусор лежит уже не первую неделю. Его снова разносит ветром и растаскивают животные.

Напомним, на уборку территорий муниципальных образований 28 апреля вышли более 260 тысяч жителей региона, из них в Орле работали около 35 тысяч человек.