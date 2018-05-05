Как исчез советский летчик Сигизмунд Леваневский

Советского летчика Сигизмунда Леваневского считали любимчиком самого Сталина. Именно Леваневский за несколько лет до Чкалова пытался совершить перелет через Северный полюс из СССР в США . 12 августа 1937 года Леваневский вместе с экипажем вылетел из Москвы и взял курс на Аляску . На следующий день связь с самолетом прервалась навсегда.

Герой

Сигизмунд Александрович Леваневский родился в 1902 году в Российской Империи в городе Санкт-Петербурге . После службы в армии Леваневский решил продолжить образование и выбрал один из самых ведущих вузов тех лет — Севастопольскую школу морской авиации.

Вскоре после окончания упомянутой школы Сигизмунд Александрович был принят на работу в Главное управление Северного морского пути — специально созданную организацию, одной из главных целей которой являлось освоение Арктики.

Уже через год Леваневский был удостоен высокого звания «Герой Советского Союза» за спасение людей с печально известного парохода «Челюскин».

Исчезновение

Надо отметить, что Леваневский еще в 1935 году предпринимал попытку перелета без посадки из СССР в США, а точнее из Москвы через Северный полюс до Сан-Франциско . Однако тогда летчик потерпел фиаско. Из-за протечки масла в АНТ-25 Леваневскому ничего не оставалось, как вернуться назад.

В 1937 году «любимчик Сталина» получил новое задание: необходимо было совершить перелет в город Фэрбанкс, что на Аляске. На этот раз Леваневский с экипажем из 5-ти человек отправился в путь на бомбардировщике ДБ-А. Данная модель самолета была еще до конца не испытана, но, видимо, никого этот факт тогда не смутил.

Вечером 12 августа 1937 года ДБ-А поднялся в воздух. Ровно через сутки связь с бомбардировщиком прервалась навсегда.

Побег?

Судя по радиограммам, Северный Полюс ДБ-А преодолеть все же успел. Однако сразу после этого от экипажа стали поступать довольно тревожные сообщения о неважных погодных данных и о плохой видимости, а через час — об отказе одного из 4-х двигателей. И все.

По неподтвержденным данным, через 1,5 часа после того, как Леваневский доложил об отказе двигателя, один из якутских радиолюбителей принял еще сигнал, мол, у нас все в порядке, но слышимость плохая. Может быть, именно поэтому некоторые считали, что самолет мог совершить успешную аварийную посадку, и какое-то время летчики были живы, ожидая помощи.

Бомбардировщик Леваневского искали целый год, искали в Советском Союзе и искали в Америке. Но самолет как в воду канул. Возможно, его не нашли потому, что он просто отклонился от курса. Однако существует версия, согласно которой Леваневский, будучи поляком по национальности, опасался репрессий, а потому попросту остался в США.