В университете США потеряли оружейный плутоний

США сотрудники Государственного университета Айдахо потеряли кусочек оружейного плутония, который находился у них на хранении. Об этом сообщило издание Live Science со ссылкой на заявление американской Комиссии по ядерному регулированию.

Согласно выводам комиссии, последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году. Тогда 14 однограммовых кусочков плутония-239 упаковали в защитные чехлы для последующего захоронения. Сотрудники удалили запись о плутонии из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию. Ошибку удалось обнаружить лишь в 2017 году, однако дальнейшая судьба пропавшего вещества остается неизвестной.

Как заявил пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс, он не может подтвердить, что потерянный плутоний не представляет никакой угрозы. Однако чиновник считает, что причиной инцидента стала ошибка в учетных записях.

"Мы подозреваем, что кусок в итоге оказался на полигоне для радиоактивных материалов", — сообщил Дрикс.

Комиссия по результатам расследования обязала оштрафовать университет на 8,5 тысячи долларов за халатность при учете лицензированных радиоактивных материалов.

Издание отмечает, что одного грамма плутония-239 недостаточно, чтобы создать ядерную бомбу. Однако при определенных условиях его хватит, чтобы создать радиоактивную основу «грязной бомбы».