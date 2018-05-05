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Россия вооружилась МиГ-31 с ракетой «Кинжал»
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Россия вооружилась МиГ-31 с ракетой «Кинжал» 

News.ru 30 минут назад
Уже десять самолётов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» стали на опытно-боевое дежурство в России.
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