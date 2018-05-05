В Нальчике будут выращивать самшит

В день черкесского флага, 25 апреля, в парках Нальчика появились 500 новых саженцев самшита колхидского. Так черкесские активисты пытаются сохранить вечнозелёное растение, почти полностью уничтоженное в дикой природе гусеницей огнёвки — бабочки, завезённой в Россию при благоустройстве олимпийских объектов в 2014 году.

Идею подал председатель «Кабардинского конгресса» Аслан Бешто. Когда-то он жил в Абхазии и любовался самшитовыми лесами вдоль горной речки. Вернувшись в эти места спустя лет шесть, он был поражён.

«Весь лес словно сгорел в огне. Сухой, ни единого листочка, древесина гниёт, — вспоминает он. — Поехал в Пицунду, в самшитовую рощу, там такая же картина. Случилась экологическая катастрофа. Практически весь самшит, который рос и в дикой природе, и в городских условиях, съели гусеницы. Мне было очень обидно и горько, ведь самшит — сакральное дерево для черкесов, коренного народа Причерноморья и Кавказа. По-черкески он называется «чэщей» и символизирует чистоту. Из него делали ручки для завязок на колыбельках, музыкальные инструменты и котурны — обувь для незамужних девушек».

Аслан Бешто перелопатил кипу научной литературы, опросил специалистов и составил свой проект спасения самшита. Помочь с финансами взялся один из турецких черкесов, предки которого когда-то жили на Кавказе. Саженцы нашлись в Ботаническом саду Нальчика, ведь зимы в КБР самшитовый вредитель не переносит.

В этом году черкесские активисты высадят две тысячи растений в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Адыгее , в людных местах, чтобы можно было вовремя заметить появление гусениц. А в будущем Аслан надеется восстановить и дикие леса Причерноморья.

«Самшит должен вернуться в естественную среду обитания. Дерево, пережившее ледниковый период, выросшее вместе с нашим народом, не должно погибнуть. Пока на свете будет жив хоть один черкес, мы не оставим попыток восстановить прежний ландшафт нашей родины», — уверяет Бешто.