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В Женеве впервые прошла акция «Бессмертный полк»
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В Женеве впервые прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве, передаёт РИА Новости.
Сообщается, что в акции приняли участие более ста человек. Они с песнями прошли по набережной женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций, прямо перед зданием ООН, где установлен памятник в виде большого стула без одной ножки.
Как отмечает агентство, вместе с русскими жителями Женевы в акции приняла участие семья поляков, которые также несли портреты погибших во время Великой Отечественной войны предков.
Шествие, официально согласованное с городскими властями, прошло при поддержке постпредства России при женевском отделении ООН.
Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» прошёл в Токио, в Мельбурне, в столице Кувейта.
URA.RU передавало, что число участников акции в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.
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