Бродячие собаки загрызли четырех животных в лучшем зоопарке Украины

Четыре альпака, в том числе беременная самка и годовалый детеныш, пали жертвами бродячих собак, ночью пробравшихся в Николаевский зоопарк, считающийся лучшим на Украине , сообщает «Главред». Камера наблюдения зафиксировала появление грозной стаи.

Трагедия произошла в ночь на 1 мая: псы проникли на территорию зоосада через дырку в стене, после чего устроили бойню в вольере со славящимися своей шерстью парнокопытными уроженцами высокогорных районов Южной Америки. Жители окрестных домов рассказали изданию «Новости N», что слышали лай собак и вой истязаемых животных, однако на жуткие звуки не обратила никакого внимания охрана зоопарка.