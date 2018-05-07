В Ноябрьске с треском провалилась операция по ликвидации лужи-мема

Песчаный мост или имитация труда. Работники предприятия «Севердорстрой» получили задание от администрации избавиться от лужи, прославившей Ноябрьск на всю Россию . Коммунальщикам поручили осушить стихийное «озеро», пока на улице морозы.

Однако, как именно это сделать, дорожникам не объяснили. Поэтому изумлённые жители микрорайона с удивлением и смехом наблюдали безуспешные попытки рабочих справиться с водоёмом.

Вместо того, чтобы привезти машину для откачки воды и вырубить лунку для шланга. Рабочие «Севердорстроя» разбили лужу на две части. Ближе к домам оставили импровизированный каток, а воду спустили в другую сторону. Однако, они не рассчитали, и часть воды тут же хлынула во двор другого жилого дома.

Рабочие не рассчитали, что если разбить лёд на вершине, то вода хлынет вниз. Прямо во двор.

Импровизированный водораздел спасатели от коммунальных служб засыпали песком. Таким образом, посреди водоёма, появился импровизированный мостик из песка. А лужа, судя по фотографиям в социальных сетях, по-прежнему на своём месте.

Жители микрорайона в шоке. Многие недоумевают: для чего все это было? В социальных сетях шутят, что теперь в 8-ом микрорайоне появился свой мост.

Глубокая лужа на окраине 8-ого микрорайона в городе Ноябрьске появляется каждую весну. На этом месте с момента строительства микрорайона остался строительный котлован, который по каким-то причинам забыли засыпать. Скопившийся за год снег во время оттепели заполняет котлован, и получается гигантский водоём. Где, как показали создатели шуточных роликов, можно: рыбачить и плавать на лодках.

Результат коммунальной спецоперации

После ряда весёлых видеороликов лужа в Ноябрьске стала интернет-мемом. Картинки с фотографией из 8-ого микрорайона разлетелись по социальным сетям во все уголки России. Год назад, про эту лужу говорили в шоу «Вечерний Ургант». Надеемся, этой попыткой работа коммунальных служб по ликвидации опасного водоёма не закончится.

Источник фотографий: интернет-сообщество «8 микрорайон город Ноябрьск», statichtmlproxy2.thunderpenny.com