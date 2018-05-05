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В Ноябрьске избавляются от венецианского начала. Лужа-мем уходит в прошлое
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В Ноябрьске избавляются от венецианского начала. Лужа-мем уходит в прошлое 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске компания «Севердорстрой» попыталась обезопасить лужу, которая в этом сезоне стала интернет-мемом и своеобразной достопримечательностью города.
Дорожники положили в лужу трубу, а затем возвели тропинку для прохода с одной стороны микрорайона на другую через лужу. Сейчас работы закончены. Однако у пользователей соцсети возникают сомнения в том, что такая манипуляция принесет эффект.
Накануне огромный водоем стал знаменит благодаря молодым людям, которые сняли о нем клип, призывающий «на рыбалку». На днях на охрану лужи вышли дружинники, чтобы не допустить опасных игр детей на воде. Пару дней назад на луже произошло несколько инцидентов. Мальчику пришлось спасать другого ребенка, который застрял посреди лужи. А от удара о лед во время игры еще один ребенок потерял сознание.
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