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Минобороны: десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве
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Минобороны: десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве 

RT на русском 48 минут назад
Заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве.
«МиГ-31 — её носитель (ракеты «Кинжал». — RT), этот самолёт наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолётов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — рассказал он.
Ранее стало известно, что истребители с ракетным комплексом «Кинжал» примут участие в параде Победы в Москве.
1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
RT на русском: последние новости
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