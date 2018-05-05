Ещё
Активисты ОНФ начали обводить ямы на дорогах Самары светящейся в темноте краской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты ОНФ начали обводить ямы на дорогах Самары светящейся в темноте краской 

ТРК Губерния 47 минут назад
Фото: ТРК Губерния
В рамках акции «Яма, засветись!» яркие отметины были оставлены на Хлебной площади, улице Кутякова, у дома № 103 на 5-й просеке, № 155 — на 6-й просеке, а также у дома № 107 по улице Революционной. По словам организаторов, эта акция не только поможет автомобилистам избежать неприятностей в тёмное время суток, но и обратит внимание дорожных служб на конкретные проблемные участки. Положительный опыт взаимодействия представителей ОНФ и городской администрации уже есть. В прошлом году после опубликования активистами так называемой карты убитых дорог власти Самары внесли в план ремонта 10 наиболее проблемных отрезков в Гаражном проезде, Саратовском переулке, на улице Гастелло и Заводском шоссе.
Фото: ОНФ
ТРК Губерния: последние новости
Схемы пешеходной доступности и движения шаттлов до "Самара Арены" обновили Автопробег "В судьбе России - моя судьба" стартовал в Самарской области Руководство ТРК "ГУБЕРНИЯ" отметили на федеральном уровне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина задержания Навального136
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте301
В центре Москвы начались задержания416
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1018
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение329
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение