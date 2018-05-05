Активисты ОНФ начали обводить ямы на дорогах Самары светящейся в темноте краской 

В рамках акции «Яма, засветись!» яркие отметины были оставлены на Хлебной площади, улице Кутякова, у дома № 103 на 5-й просеке, № 155 — на 6-й просеке, а также у дома № 107 по улице Революционной. По словам организаторов, эта акция не только поможет автомобилистам избежать неприятностей в тёмное время суток, но и обратит внимание дорожных служб на конкретные проблемные участки. Положительный опыт взаимодействия представителей ОНФ и городской администрации уже есть. В прошлом году после опубликования активистами так называемой карты убитых дорог власти Самары внесли в план ремонта 10 наиболее проблемных отрезков в Гаражном проезде, Саратовском переулке, на улице Гастелло и Заводском шоссе.
Фото: ОНФ