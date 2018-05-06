Хамитов о крупных торговых сетях: они выживают с рынка наших производителей

Глава республики Рустэм Хамитов 5 мая встретился с предпринимателями Миякинского района, сообщает пресс-служба Главы Башкирии

Говоря о программах господдержки на федеральном и республиканском уровне, Хамитов подчеркнул важность развития кооперативного движения.

«Мы хотим объединить людей, чтобы они, работая вместе, выпускали готовую продукцию, занимались её реализацией. У нас в республике 600 тысяч личных подсобных хозяйств, но в каждом из них производится продукции максимум на 300-400 тысяч рублей. Если же объединить три-пять крепких хозяйств, они могут показать выработку в 1,5-2 млн рублей», — сказал Глава Башкирии.

Генеральный директор Миякинской рыбной компании рассказал, что локальным предпринимателям сложно «достучаться» до крупных торговых сетей, работающих в регионе, чтобы там была представлена республиканская продукция. «Это старая, болезненная тема. С одной стороны, руководители этих сетей говорят о том, что готовы принимать нашу продукцию, выделяют специальные места, но наши поставщики якобы не могут обеспечить необходимое качество и ритмичность поставок. Эта проблема есть не только в республике, но и в целом по стране», — сказал Хамитов. По его словам, засилье крупных сетей — колоссальное. Они выживают с рынка башкирских производителей и маленькие магазины закрываются.

«На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, — тормоз для развития экономики», — подытожил Глава региона.