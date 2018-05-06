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Хамитов о крупных торговых сетях: они выживают с рынка наших производителей
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Хамитов о крупных торговых сетях: они выживают с рынка наших производителей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Глава республики Рустэм Хамитов 5 мая встретился с предпринимателями Миякинского района, сообщает пресс-служба Главы Башкирии.
Говоря о программах господдержки на федеральном и республиканском уровне, Хамитов подчеркнул важность развития кооперативного движения.
«Мы хотим объединить людей, чтобы они, работая вместе, выпускали готовую продукцию, занимались её реализацией. У нас в республике 600 тысяч личных подсобных хозяйств, но в каждом из них производится продукции максимум на 300-400 тысяч рублей. Если же объединить три-пять крепких хозяйств, они могут показать выработку в 1,5-2 млн рублей», — сказал Глава Башкирии.
Генеральный директор Миякинской рыбной компании рассказал, что локальным предпринимателям сложно «достучаться» до крупных торговых сетей, работающих в регионе, чтобы там была представлена республиканская продукция. «Это старая, болезненная тема. С одной стороны, руководители этих сетей говорят о том, что готовы принимать нашу продукцию, выделяют специальные места, но наши поставщики якобы не могут обеспечить необходимое качество и ритмичность поставок. Эта проблема есть не только в республике, но и в целом по стране», — сказал Хамитов. По его словам, засилье крупных сетей — колоссальное. Они выживают с рынка башкирских производителей и маленькие магазины закрываются.
«На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, — тормоз для развития экономики», — подытожил Глава региона.
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