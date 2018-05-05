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Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве
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Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве 

Говорит Москва 54 минуты назад
С песнями они прошли по набережной озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций. Вместе с русскими жителями Женевы в акции «Бессмертный полк» приняла участие и семья поляков, которые также несли портреты своих предков, погибших во время Великой Отечественной войны.
Отмечается, что мероприятие было официально согласовано с городскими властями и прошло при поддержке постпредства России при женевском отделении ООН.
Сегодня акция «Бессмертный полк» также впервые состоялась в австралийском Мельбурне.
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