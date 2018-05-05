В Кадетском корпусе Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного завершился волонтерский проект краткосрочных бесплатных курсов компьютерной грамотности…

Обучение осуществлялось педагогами Кадетского корпуса с привлечением кадет, закрепленных за каждым слушателем в качестве куратора.

Обучающий модуль состоял из 6 занятий в течение 3 недель. Обучение осуществлялось педагогами Кадетского корпуса с привлечением кадет, закрепленных за каждым слушателем в качестве куратора. У слушателей осталась возможность общения с куратором-кадетом и после прохождения обучения. Проект получил восторженные отзывы благодарных участников, готовых продолжать повышать свои навыки осенью.