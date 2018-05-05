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В Кадетском корпусе Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного завершился волонтерский проект краткосрочных бесплатных курсов компьютерной грамотности…
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В Кадетском корпусе Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного завершился волонтерский проект краткосрочных бесплатных курсов компьютерной грамотности… 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение осуществлялось педагогами Кадетского корпуса с привлечением кадет, закрепленных за каждым слушателем в качестве куратора.
Обучающий модуль состоял из 6 занятий в течение 3 недель. Обучение осуществлялось педагогами Кадетского корпуса с привлечением кадет, закрепленных за каждым слушателем в качестве куратора. У слушателей осталась возможность общения с куратором-кадетом и после прохождения обучения. Проект получил восторженные отзывы благодарных участников, готовых продолжать повышать свои навыки осенью.
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