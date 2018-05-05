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Фестиваль тюльпанов в Саратовской области соберет 40 тысяч гостей
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Фестиваль тюльпанов в Саратовской области соберет 40 тысяч гостей 

Новости Саратова 55 минут назад
Фото: Новости Саратова
Один из самых ярких этно-экологических праздников региона продлится в течение 2-х дней. В субботу 5 мая в Куриловской степи Новоузенского района стартовал первый день 3-го Международного Фестиваля тюльпанов. Ожидается, что в нем примут участие более 40 тыс. человек.
Напомним, основной задачей фестиваля является привлечение внимания общественности к сохранению занесенных в Красную книгу России тюльпанов Геснера (Шренка) — диких предков современных культурных сортов. Кроме краснокнижных растений гости фестиваля смогут познакомиться с культурой и бытом проживающих здесь народов, покататься на лошадях и верблюдах по степи, а также приобрести на память сувениры.
На открытии одного из значимых для региона событий побывал и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Наш фотограф Михаил Егоров запечатлел самые яркие моменты фестиваля, которыми мы рады поделиться со своими читателями.
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