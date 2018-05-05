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Сильно располневшая Миранда Керр снялась для обложки журнала на последних неделях беременности
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Сильно располневшая Миранда Керр снялась для обложки журнала на последних неделях беременности 

WMJ.ru 59 минут назад
Фото: WMJ.ru
Остаются считанные дни до появления на свет второго ребенка Миранды Керр. Еще до недавнего времени модель не меняла свой образ жизни: занималась спортом и выходила в свет на каблуках. А недавно приняла участие в съемке для журнала Stellar. Фотосессия получилась очень нежной: Керр позирует в светлых нарядах и с плюшевым мишкой. На фото Миранда благодаря прическе и правильным ракурсам не выглядит сильно располневшей.
Но вот на видео, которое издание опубликовало в своем Instagram отчетливо видны все набранные килограммы модели. Кажется, после родов Керр придется постараться, чтобы вернуться в форму. Зато мы теперь знаем, что чудес не бывает и даже самые стройные модели набирают за время беременности.
Напомним, для Миранды этот ребенок станет вторым. От брака с актером Орландо Блумом у нее подрастает сын Флинн.
Как думаешь, кто родится у Керр на этот раз?
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Фото:Instagram
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