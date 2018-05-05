Сильно располневшая Миранда Керр снялась для обложки журнала на последних неделях беременности

Остаются считанные дни до появления на свет второго ребенка Миранды Керр . Еще до недавнего времени модель не меняла свой образ жизни: занималась спортом и выходила в свет на каблуках. А недавно приняла участие в съемке для журнала Stellar. Фотосессия получилась очень нежной: Керр позирует в светлых нарядах и с плюшевым мишкой. На фото Миранда благодаря прическе и правильным ракурсам не выглядит сильно располневшей.

Но вот на видео, которое издание опубликовало в своем Instagram отчетливо видны все набранные килограммы модели. Кажется, после родов Керр придется постараться, чтобы вернуться в форму. Зато мы теперь знаем, что чудес не бывает и даже самые стройные модели набирают за время беременности.

Напомним, для Миранды этот ребенок станет вторым. От брака с актером Орландо Блумом у нее подрастает сын Флинн.

Как думаешь, кто родится у Керр на этот раз?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram