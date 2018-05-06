Митинги Навального: столкновения с полицией, казаки и задержанный енот

Москве митинг Навального был несогласованным. Оппозиционеру предлагали провести разрешенный митинг на проспекте Сахарова, но он отказался и повел людей на Пушкинскую площадь. По официальным данным в этой акции приняли участие полторы тысячи человек, триста из них задержали.

Если судить по личным ощущениям, людей в этот раз было больше чем на двух предыдущих акциях Навального, но, судя по всему меньше, чем на недавно прошедшем митинге в поддержку Telegram, хотя многие и на Пушкинскую площадь пришли с бумажными самолетиками.

С самого начала в глаза бросилось несколько неожиданных моментов. Первое — отсутствие полиции — ни автобусов, ни автозаков, ни самих сотрудников. Второе — большое число людей с георгиевскими лентами. Активисты скандально известных провластных движений SERB и НОД пришли даже раньше сторонников Навального и заняли место у подножья памятника Пушкину. А еще пришли казаки, с нагайками. Всего за несколько минут в разных частях толпы они успели создать сразу несколько очагов напряжения. Доставалось и журналистам и митингующим:

— Я просто возмущен, что такие здесь ходят, какие-то вопросы задают людям. Люди здесь отдыхают, гуляют, что вы здесь приперлись? — Здесь очень много журналистов, как вы заметили. — Я знаю. дальше что? — Как вы думаете? — А что в Парк Горького не пошли погулять? — А чего ты меня гоняешь-то? — Да, я ничего не гоняю, просто… — Где хотим, там и гуляем. — Вы пришли сюда с какой целью? — На призыв Навального. — Ты уже дожил бы свое тихонько, что ты лезешь? За какие ты бабки лезешь? Тебя же твои внуки потом, на твою же могилу плевать будут…

Людей внезапно стало ощутимо больше, и тут уже появилась полиция. Начались первые задержания, начала точечные. Сопровождалось все это новым звуковым предупреждением. Если раньше участников протестных акций просто просили разойтись, то в этот раз фраза получила продолжение:

Просьба разойтись. Не мешайте проходу граждан. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства. ​

Применили и то, и другое. Переломным моментом стало задержание Навального. Толпа попыталсь помешать. Полицейские начали скручивать всех подряд. В какой-то момент митингующие и полиция встали стенка на стенку. В сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки и кусты, вырванные из земли. Те в ответ применили дубинки. Параллельно демонстрантам пришлось отбиваться еще и от нагаек тех самых непонятно откуда взявшихся казаков. Потом наступило затишье. Казаки ушли, сотрудники полиции отступили, автозаки с задержанными разъехались, открыв собравшимся на площади выход на проезжую часть Страстного бульвара. В сторону Кремля они не пошли. Толпа двинулась к Большой Дмитровке.

Затем сторонники Навального решили повторить опыт 2012 года: несколько человек сели на асфальт. Впрочем, попытка устроить забастовку была быстро пресечена. Далее сотрудники полиции разделили толпу на несколько частей и начали выталкивать отдельные группы в разные стороны. Массовая акция на этом закончилась. Затем митингующие предприняли еще несколько попыток вернуться на Пушкинскую площадь, но их быстро оттуда выгоняли, так как с каждым разом на площадь возвращалось все меньше людей. А автозаки стали пополняться случайными прохожими и даже животными. На моих глазах полиция задержала артиста уличного цирка с моноциклом и ручным енотом по имени Чарли на поводке. Интересно, что руки ему скрутили за спиной как раз в тот момент, когда он рассказывал мне о том, как его задерживали три часа назад:

Нас с Чарли задержали за то, что мы прогуливались по улице. Дословно помню свои слова. Я сказал: смотри, шлемофоны как макаронники в Италии . Ничего, меня запаковали, отвезли в КПЗ ни за что. Вот сейчас отпустили минут десять назад.

Полицейские подошли из-за спины и молча потащили артиста в автозак. Енот вцепился в куртку хозяина, сидя на его плече. По официальным данным столичной полиции, на акции протеста было задержано 300 человек, по данным ОВД-инфо — вдвое больше. И енот. Енот-рецидивист.