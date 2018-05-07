Итоги митингов Навального: агрессивно себя вели и оппозиционеры, и полиция 

За нарушение порядка во время проведения несанкционированной акции протеста в Москве были задержаны 658 человек, 80% уже отпущены, заявили в Совете по правам человека.122 человека еще остаются в отделениях. Это люди, которые пытались перекрывать движение и участвовали в столкновениях с полицией, пояснили в СПЧ.
Некоторых правозащитников удивила жесткость, проявленная как митингующими, так и сотрудниками правоохранительных органов. В соцсетях больше всего возмущаются поведением пришедших на Пушкинскую площадь казаков.
На этот раз очень агрессивно себя вели обе стороны. Полиция, не раздумывая, применяла физическую силу и дубинки, в полицейских летели бутылки, кусты и пластиковые флагштоки. Сотрудники правоохранительных органов забирали людей в автозаки в абсолютно хаотичном порядке, митингующие провоцировали омоновцев выходом на проезжую часть, попытками провести на дороге сидячую забастовку и так далее.
Ничего из этого не случилось бы, если бы Алексей Навальный согласился митинговать на проспекте Сахарова, который ему предложила мэрия, но Навальному нужно было доказать, что протест жив и что он сам еще способен мобилизовать своих сторонников.
Также важно было испортить медиакартинку накануне инаугурации Владимира Путина. В этом плане что может быть лучше фотографий омоновцев, которые волочат по асфальту подростка? На согласованной акции такого эффекта не добиться, продолжает политолог Владимир Слатинов:
Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Конечно, Навальный изначально ориентировался на то, чтобы действия протестующих были максимально заметны. Когда московские власти отвергли предложение Навального, было понятно, что не согласится ни с каким другим вариантом. Более того, обратите внимание, что, конечно можно говорить не только о жестких действиях со стороны полиции, но и, я бы сказал, все-таки достаточно жестких действиях со стороны протестующих. Они пытались перекрывать улицы, и это опять-таки было вызвано понятным мотивом, то есть необходимо было сделать эти акции заметными».
С другой стороны, полиция могла бы никого не задерживать и на несогласованном митинге, как это уже было на двух предыдущих акциях, организованных Навальным. Нет задержаний — нет хайпа. Первое, что бросилось в глаза на прошедшем накануне митинге — это обилие казаков и людей с георгиевскими лентами.
Активисты НОД и SERB, ранее не раз безнаказанно нападавшие на представителей оппозиции, пришли даже раньше сторонников Навального. Как только начались задержания участников митинга и соответственно стычки с полицией, казаки и крепкие молодые люди с оранжево-черными лентами тут же начали нападать на митингующих.
Казаки хлестали демонстрантов нагайками, однако ни об одном задержанном казаке сообщений не поступало. Это вызывает массу вопросов, считает член СПЧ Максим Шевченко:
Максим Шевченко руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира «Я считаю, что это очень тревожный симптом. Я считаю, что те чиновники, которые бросили сознательно казаков для разгона демонстраций, являются провокаторами и действуют против интересов общества и государства. Что касается Навального, я не согласен с его методами политических действий, с его сектантской структурой построения протеста под его имя. Это не значит, что я могу одобрить и избиения в центре Москвы молодежи каким-то непонятным казачьем под прикрытием Росгвардии. Это я считаю преступлением, которое совершила часть госаппарата против государства и общества».
На форме некоторых казаков, пришедших на Пушкинскую, были нашивки с символикой «Центрального казачьего войска». Журналисты издания The Bell с подачи телеграм-канала «Чудеса OSINT» изучили данные с сайта госзакупок и пришли к выводу, что эта организация за последние три года получила от правительства Москвы почти 16 млн рублей.
По 100 казаков три раза в год отправляли в оборонно-спортивный центр фонда спецназа ВДВ в 40 километрах от столицы. Там они в течение трех дней учились обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий в Москве. Судя по фотоотчетам, отрабатывали в том числе задержание потенциальных правонарушителей. На сайте мэрии написано буквально следующее: «Казаки тренировались с удовольствием и старанием».