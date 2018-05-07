Итоги митингов Навального: агрессивно себя вели и оппозиционеры, и полиция

За нарушение порядка во время проведения несанкционированной акции протеста в Москве были задержаны 658 человек, 80% уже отпущены, заявили в Совете по правам человека.122 человека еще остаются в отделениях. Это люди, которые пытались перекрывать движение и участвовали в столкновениях с полицией, пояснили в СПЧ

Некоторых правозащитников удивила жесткость, проявленная как митингующими, так и сотрудниками правоохранительных органов . В соцсетях больше всего возмущаются поведением пришедших на Пушкинскую площадь казаков.

На этот раз очень агрессивно себя вели обе стороны. Полиция, не раздумывая, применяла физическую силу и дубинки, в полицейских летели бутылки, кусты и пластиковые флагштоки. Сотрудники правоохранительных органов забирали людей в автозаки в абсолютно хаотичном порядке, митингующие провоцировали омоновцев выходом на проезжую часть, попытками провести на дороге сидячую забастовку и так далее.

Ничего из этого не случилось бы, если бы Алексей Навальный согласился митинговать на проспекте Сахарова, который ему предложила мэрия, но Навальному нужно было доказать, что протест жив и что он сам еще способен мобилизовать своих сторонников.

Также важно было испортить медиакартинку накануне инаугурации Владимира Путина . В этом плане что может быть лучше фотографий омоновцев, которые волочат по асфальту подростка? На согласованной акции такого эффекта не добиться, продолжает политолог Владимир Слатинов

Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Конечно, Навальный изначально ориентировался на то, чтобы действия протестующих были максимально заметны. Когда московские власти отвергли предложение Навального, было понятно, что не согласится ни с каким другим вариантом. Более того, обратите внимание, что, конечно можно говорить не только о жестких действиях со стороны полиции, но и, я бы сказал, все-таки достаточно жестких действиях со стороны протестующих. Они пытались перекрывать улицы, и это опять-таки было вызвано понятным мотивом, то есть необходимо было сделать эти акции заметными».

С другой стороны, полиция могла бы никого не задерживать и на несогласованном митинге, как это уже было на двух предыдущих акциях, организованных Навальным. Нет задержаний — нет хайпа. Первое, что бросилось в глаза на прошедшем накануне митинге — это обилие казаков и людей с георгиевскими лентами.

Активисты НОД и SERB, ранее не раз безнаказанно нападавшие на представителей оппозиции, пришли даже раньше сторонников Навального. Как только начались задержания участников митинга и соответственно стычки с полицией, казаки и крепкие молодые люди с оранжево-черными лентами тут же начали нападать на митингующих.

Казаки хлестали демонстрантов нагайками, однако ни об одном задержанном казаке сообщений не поступало. Это вызывает массу вопросов, считает член СПЧ Максим Шевченко

Максим Шевченко руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира «Я считаю, что это очень тревожный симптом. Я считаю, что те чиновники, которые бросили сознательно казаков для разгона демонстраций, являются провокаторами и действуют против интересов общества и государства. Что касается Навального, я не согласен с его методами политических действий, с его сектантской структурой построения протеста под его имя. Это не значит, что я могу одобрить и избиения в центре Москвы молодежи каким-то непонятным казачьем под прикрытием Росгвардии. Это я считаю преступлением, которое совершила часть госаппарата против государства и общества».

На форме некоторых казаков, пришедших на Пушкинскую, были нашивки с символикой «Центрального казачьего войска». Журналисты издания The Bell с подачи телеграм-канала «Чудеса OSINT» изучили данные с сайта госзакупок и пришли к выводу, что эта организация за последние три года получила от правительства Москвы почти 16 млн рублей.

По 100 казаков три раза в год отправляли в оборонно-спортивный центр фонда спецназа ВДВ в 40 километрах от столицы. Там они в течение трех дней учились обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий в Москве. Судя по фотоотчетам, отрабатывали в том числе задержание потенциальных правонарушителей. На сайте мэрии написано буквально следующее: «Казаки тренировались с удовольствием и старанием».