Невеста писателя Сакина назвала причину его гибели

Невеста пропавшего без вести в конце ноября прошлого года писателя и участника телешоу «Последний герой» Сергей Сакина Татьяна рассказала, что о его исчезновении ей сообщили родители мужчины. Она также отметила, что он пропал после того, как выехал из города Мышкин Ярославской области Москву , сообщает РЕН-ТВ

Тело 40-летнего Сакина обнаружили второго мая 2018 года в лесополосе, возле деревни Коровино Мышкинского района без признаков насильственной смерти.

По словам Татьяны, причиной смерти Сакина стало переохлаждение и остановка сердца.

Популярность Сакину принес роман «Больше Бена». Он был участником «Последнего героя», а по окончании проекта написал о нем книгу. После проекта Сакин женился на участнице этого же телешоу Анне Модестовой. Однако брак распался из-за его пристрастия к наркотикам.