Представители Франции и России почтили память героев авиаполка «Нормандия-Неман»

ЛЕ-БУРЖЕ , 5 мая. / ТАСС /. Представители Франции России почтили в субботу память летчиков французского авиаполка «Нормандия-Неман». Цветы к монументу героям возложили руководители муниципалитетов столичного округа, ветераны французских и российских вооруженных сил, посол России во Франции Алексей Мешков

"Подвиг полка «Нормандия-Неман» никогда не будет забыт", — сказал президент французской национальной ассоциации «Мемориал Нормандия-Неман» Пьер Рур. Он напомнил, что инициатором создания полка был генерал Шарль де Голль. Эта французская авиачасть была сформирована и направлена в 1942 году в состав Красной Армии по решению исторического лидера Франции, видевшего в России союзника в борьбе с германской оккупацией.

В канун годовщины Победы

"Авиаполк «Нормандия-Неман», — подчеркнул Алексей Мешков, — навсегда войдет в историю как символ братства по оружию России и Франции". Первые воздушные бои, напомнил дипломат, французские летчики провели весной 1943 года. Авиаполк участвовал затем в важнейших сражениях против фашистов: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945).

"Наша встреча проходит в канун годовщины Победы над общим врагом, — отметил посол. — Свой вклад в приближение этого дня внесли летчики полка «Нормандия-Неман».

Генерал авиационного корпуса Жерар Витри рассказал, что легендарная авиачасть совершила в годы войны более пяти тысяч боевых вылетов, вывела из строя сотни самолетов противника. Защищая небо над Россией, погибли 42 французских летчика. «Во французской армии „Нормандия— Неман“ имеет самое большое число боевых наград», — подчеркнул он.

Как напомнил ветеран, «Нормандия — Неман » — одно из пяти формирований ВВС Франции, удостоенных на родине ордена Освобождения. В личном качестве наградой были отмечены прославленные летчики авиаполка — Герои Советского Союза Ролан де ла Пуап, Марсель Альбер, Жак Андре и Марсель Левефр.

Авиаторы полка, отметил генерал, вернулись на родину в июне 1945 года на советских истребителях. Это был подарок России французским боевым друзьям.

После войны

В 2006 году в парижском аэропорту Ле-Бурже был открыт монумент, посвященный героям полка «Нормандия — Неман». В церемонии приняли участие президенты двух стран Владимир Путин Жак Ширак . Памятник, выполненный скульптором Владимиром Суровцевым , представляет собой две фигуры — французского летчика и советского авиамеханика, которые всматриваются в небо в ожидании возвращения товарища с боевого вылета.

Полк «Нормандия-Неман» и в наши дни остается в составе французской военной авиации. В его рядах служил французский космонавт Мишель Тонини. Он был направлен в легендарную авиачасть после окончания академии ВВС Франции.

В минувшем году в почтовое обращение была выпущена марка, посвященная полку «Нормандия — Неман». На ней изображен барельеф с группой авиаторов, воевавших в его рядах в годы Второй мировой войны. Этот двусторонний проект стал первым совместным выпуском марок в истории отношений России и Франции.