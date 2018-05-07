Участника шествия Навального в Екатеринбурге оштрафовали на 600 рублей 

Задержанного на шествии Навального Игоря Нелогова оштрафовали на 600 рублей, об этом Е1.RU рассказали в Ленинском суде.
— Его признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. — Прим. ред.), — рассказали в Ленинском районном суде.
Очевидцы говорят, что участник шествия вёл себя неадекватно.
— Он вёл себя неадекватно, он был как будто пьяный, — рассказал Е1.RU екатеринбургский фотограф Алексей Зарецкий. — Там, где стояли ограждения от перехода Цоя, он начал их пинать. Полицейские ему сказали, чтобы он спокойно проходил, как и все, но он их всё равно пинал. Полицейские его стали задерживать, и он начал довольно яро сопротивляться. Его дотащили до площади Труда, там подлетел второй — на помощь ему, но его оттолкнули. Задержанный пнул каску полицейского — она отлетела. Полицейский, который потянулся за своей каской, ещё и упал.
Задержанный сопротивлялся до последнего — на кадрах видно, что затолкать в автозак задержанного смогли с трудом.
Во время шествия в переходе Цоя возникла пробка. Активистов с трудом пропускали на площадь Труда. Мы веди онлайн-трансляцию с шествия. В целом шествие прошло мирно — в Екатеринбурге оштрафовали только одного человека. А вот в соседнем Челябинске 164 человека.